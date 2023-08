VIDEO: Lionel Messi získal v USA prvú trofej. Skóroval z hry aj v napínavom penaltovom rozstrele

Lionel Messi získal s Interom Miami svoju prvú klubovú trofej v USA. V napínavom zápase finále ligového pohára skóroval Argentínčan najprv krásnou strelou spoza šestnástky a premenil aj penaltu vo vzrušujúcom penaltovom rozstrele, ktorý sa skončil 10 : 9. Ide vôbec o prvý titul v krátkej histórii klubu.

Lionel Messi skóroval desiatykrát v siedmich zápasoch od svojho prestupu do Interu Miami, ktorý sa pred prestupom kapitána majstrov sveta z Argentíny potácal na dne ligovej tabuľky a ťahal šnúru 11 prehier v rade. Sedemnásobný držiteľ Zlatej lopty získal už svoju 44. klubovú trofej v kariére a stal sa tak najúspešnejším futbalistom všetkých čias.

Šancu zvíťaziť nad Nashvillom SC ešte pred penaltami zmaril Messiho spoluhráč Leonardo Campana, ktorý z obrovskej šance trafil loptu len do žrde. V rozstrele sa predstavilo všetkých 11 hráčov na každej strane. Brankár Miami Drake Callender svoj pokus premenil suverénnou strelou a sám výhru svojho tímu spečatil o pár sekúnd zneškodnením pokusu Elliota Panicca.

WHAT. AN. ENDING. The moment Drake Callender won it with a save for @InterMiamiCF ! 🏆 pic.twitter.com/Krx8sOfX6I

Inter Miami môže už o pár dní získať aj druhú trofej, keďže sa predstaví v semifinále US Open Cup.

Leo Messi called over Yedlin to lift the trophy with him- the team’s original captain before he signed



The most humble footballer 🇦🇷🐐



pic.twitter.com/MLmYQ7np6q