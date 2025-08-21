Rodičia môžu získať finančnú podporu počas maximálne 14 dní.
Letné prázdniny prinášajú rodičom dilemu, ako zabezpečiť starostlivosť o malé deti, najmä kvôli zatvoreniu materských škôl. Slovenská legislatíva však rodičom ponúka riešenie — možnosť požiadať o ošetrovné, ak je škôlka oficiálne zatvorená napríklad z rozhodnutia zriaďovateľa. Rodičia tak môžu získať finančnú podporu počas maximálne 14 dní, informuje Finsider.
Aby nárok uznali, rodičia musia vyplniť formulár dostupný na stránke Sociálnej poisťovne a potvrdiť ho v škôlke aj u zamestnávateľa. Živnostníci majú podobný postup, len nepotrebujú potvrdenie zamestnávateľa.
Ak dieťa ochorie, je možné ošetrovné čerpať znova — na základe potvrdenia od pediatra. Výška dávky závisí od príjmu a typu poistenia. Maximálne môže rodič získať 724 eur za dva týždne. Reálne však väčšina poberateľov dostáva výrazne menej — priemerne okolo 173 eur mesačne.
Nárok na dávku má zamestnaný rodič, SZČO aj dobrovoľne poistený. Výnimkou sú aj nezamestnaní v takzvanej ochrannej lehote po skončení pracovného pomeru.