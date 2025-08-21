Zasiahli aj civilné ciele vrátane americkej továrne.
Rusko v noci na štvrtok útočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré ukrajinské mestá, najmä na západe Ukrajiny. Jedna osoba zahynula pri útoku na Ľvov a viacero zranených hlásia aj z Mukačeva v Zakarpatskej oblasti neďaleko slovenských hraníc. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Západoukrajinský Ľvov bol v noci zasiahnutý kombinovaným raketovým útokom. Okrem jednej obete v meste evidujú aj dvoch zranených a desiatky poškodených obytných budov, uviedli miestni predstavitelia.
🇺🇦 Následky ruského útoku na Mukačevo, mesto ležiace takmer na hranici s Maďarskom.— Jan j.,,,🇸🇰🇸🇰🇸🇰 (@JanoJano1977) August 21, 2025
Dym v meste. Dve rakety zasiahli závod Flextronic. Táto továreň vyrábala mnoho vecí. Vrátane náplní pre drony VSU. Čo znamená, že jej „zničenie“ bude mať v budúcnosti silný dopad na produkciu… pic.twitter.com/VSYNVYDjgu
Ruská paľba zranila 12 ľudí v meste Mukačevo, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc so Slovenskom. „Päť pacientov je hospitalizovaných v nemocnici a jeden bol prevezený do regionálnej nemocnice,“ napísala na Facebooku mestská rada.
Dronmi a raketami Moskva útočila aj na mesto Luck na severozápade krajiny. Podľa starostu Igora Poliščuka však neevidujú zranených ani škody. Rusko v noci zasiahlo aj továreň amerického výrobcu elektroniky, ktorú významne poškodilo.
„Ide o civilné zariadenie, ktoré nemá nič spoločné s obranou ani armádou,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na X. „Nie je to prvý ruský útok na americké podniky na Ukrajine, po útokoch na kancelárie spoločnosti Boeing v Kyjeve začiatkom tohto roka a ďalších útokoch,“ dodal.
Menší útok v noci uskutočnila aj Ukrajina, ktorá podľa ruského ministerstva obrany použila 49 dronov naprieč viacerými ruskými oblasťami. Škody ani zranených ruské úrady nehlásia. K veľkému nočnému útoku na Ukrajinu došlo napriek tomu, že americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch vyvíja úsilie o zastavenie vojny.