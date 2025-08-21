Kategórie
Natália Mišániová
dnes 21. augusta 2025 o 9:24
Čas čítania 1:09

Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených

Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Zdroj: x.com/@tomas_skl

Zasiahli aj civilné ciele vrátane americkej továrne.

Rusko v noci na štvrtok útočilo až 574 dronmi a 40 raketami na viaceré ukrajinské mestá, najmä na západe Ukrajiny. Jedna osoba zahynula pri útoku na Ľvov a viacero zranených hlásia aj z Mukačeva v Zakarpatskej oblasti neďaleko slovenských hraníc. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.


Západoukrajinský Ľvov bol v noci zasiahnutý kombinovaným raketovým útokom. Okrem jednej obete v meste evidujú aj dvoch zranených a desiatky poškodených obytných budov, uviedli miestni predstavitelia.

 
Ruská paľba zranila 12 ľudí v meste Mukačevo, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od hraníc so Slovenskom. „Päť pacientov je hospitalizovaných v nemocnici a jeden bol prevezený do regionálnej nemocnice,“ napísala na Facebooku mestská rada.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Dronmi a raketami Moskva útočila aj na mesto Luck na severozápade krajiny. Podľa starostu Igora Poliščuka však neevidujú zranených ani škody. Rusko v noci zasiahlo aj továreň amerického výrobcu elektroniky, ktorú významne poškodilo.

„Ide o civilné zariadenie, ktoré nemá nič spoločné s obranou ani armádou,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na X. „Nie je to prvý ruský útok na americké podniky na Ukrajine, po útokoch na kancelárie spoločnosti Boeing v Kyjeve začiatkom tohto roka a ďalších útokoch,“ dodal.


Menší útok v noci uskutočnila aj Ukrajina, ktorá podľa ruského ministerstva obrany použila 49 dronov naprieč viacerými ruskými oblasťami. Škody ani zranených ruské úrady nehlásia. K veľkému nočnému útoku na Ukrajinu došlo napriek tomu, že americký prezident Donald Trump v uplynulých dňoch vyvíja úsilie o zastavenie vojny.

21. augusta 2025 o 6:42 Čas čítania 0:45 AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
21. augusta 2025 o 7:27 Čas čítania 0:29 Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
21. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 2:58 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin. Zdroj: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Náhľadový obrázok: x.com/@tomas_skl
