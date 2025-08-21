Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 21. augusta 2025 o 10:12
Čas čítania 0:42

Zelenskyj si určil presné podmienky: Stretnutie s Putinom bude možné až po potvrdení bezpečnostných záruk

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zelenskyj si určil presné podmienky: Stretnutie s Putinom bude možné až po potvrdení bezpečnostných záruk
Zdroj: TASR/AP

Ako možné miesta rokovania navrhuje Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.


Stretnutie lídrov dvoch znepriatelených krajín sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump, ktorý v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovania. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok.


Ukrajina však v súčasnosti intenzívne rokuje s USA a európskymi krajinami o komplexných bezpečnostných zárukách, ktoré by západní spojenci Kyjevu poskytli v prípade ukončenia bojov.


Podrobnosti sa prerokúvajú medzi poradcami pre národnú bezpečnosť a vojenskými predstaviteľmi a Zelenskyj sa domnieva, že do desiatich dní nadobudnú jasnejšiu podobu.

Potom podľa vlastných slov očakáva, že bude pripravený na prvé priame rokovanie s ruským prezidentom od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Stretnutie by podľa neho malo byť trojstranné aj s účasťou Trumpa. Ten však presadzuje, aby sa najprv uskutočnilo bilaterálne stretnutie Zelenského a Putina.

21. augusta 2025 o 9:24 Čas čítania 1:09 Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
21. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 2:58 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu 21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
20. augusta 2025 o 19:57 Čas čítania 0:31 V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
zelenskyj
Zdroj: TASR/AP
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Vladimir Putin Volodymyr Zelenskyj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
pred hodinou
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred 2 hodinami
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
Rodičia na Slovensku môžu dostať štedrý príspevok. Majú nárok na takmer 1 000 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 11:44
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
pred 3 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred 2 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
pred 2 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 3 dňami
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Lifestyle news
Influencerov počas obedu zrazilo auto, ktoré preletelo cez okno reštaurácie. Celý incident natočili na video pred 8 minútami
Netflix ukázal prvé zábery z nakrúcania novej Emily in Paris. Piata séria vyjde už onedlho pred 57 minútami
Poznáme ďalších účastníkov novej Farmy. Zavíta na ňu učiteľka tanca aj študent z Etiópie pred hodinou
Spotify prichádza s novinkou: umožní používateľom pridať vlastné prechody medzi skladbami pred 2 hodinami
Čína vyvíja robota, ktorý bude schopný donosiť a porodiť dieťa. Môže to zmeniť budúcnosť pôrodu včera o 19:18
Do kín mieri energická gangstrovka s Austinom Butlerom. Zbaľ sa a uteč! ťa očarí akčnou atmosférou aj čiernym humorom včera o 18:26
Na štafetovom behu Od Tatier k Dunaju sa stretlo viac ako 2 000 bežcov. Trať mala 345 kilometrov včera o 18:00
Los Emil už Slovensko opustil. Najnovšie ho spozorovali v Rakúsku včera o 17:32
Hrdinský pes pomáhal pri zásahu v Trnave: Polícia odhalila krádež vďaka štvornohému pomocníkovi včera o 16:46
Zahraničie Všetko
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
pred hodinou
Rusko zasiahlo Mukačevo, nachádza sa 50 kilometrov od Slovenska. Na západe Ukrajiny hlásia desiatky zranených
Zasiahli aj civilné ciele vrátane americkej továrne.
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
včera o 19:23
AKTUÁLNE: Izrael spustil inváziu do mesta Gaza
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
včera o 19:57
V Rumunsku zasahovali stíhačky NATO. K hraniciam sa priblížili ruské drony
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
včera o 14:44
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
Bavorka vyhrala viac ako 3 milióny eur. Ticket nosila v kabelke tri mesiace bez povšimnutia
pred 2 hodinami
Bavorka vyhrala viac ako 3 milióny eur. Ticket nosila v kabelke tri mesiace bez povšimnutia
Izrael definitívne schválil výstavbu tisícok bytov na Západnom brehu. Palestínčania hovoria o hrozbe pre vznik ich štátu
včera o 13:18
Izrael definitívne schválil výstavbu tisícok bytov na Západnom brehu. Palestínčania hovoria o hrozbe pre vznik ich štátu
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
dnes o 06:42
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
pred 3 hodinami
Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky
včera o 15:34
Koniec povinných diplomoviek? Študenti si budú môcť vybrať medzi záverečnou prácou a stážou
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
pred 3 dňami
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
dnes o 06:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Invázia vojsk Varšavskej zmluvy nebola len brutálnym vojenským zásahom – odhaľuje aj prekvapivú vynaliezavosť odporu, odvahu novinárov a fotografov, ako aj zákernosť propagandy, ktorá sa snažila manipulovať verejnosť.
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
pred 2 dňami
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia