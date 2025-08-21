Ako možné miesta rokovania navrhuje Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že stretnutie medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom bude možné iba po dohode medzi Ukrajinou, USA a ďalšími západnými spojencami o bezpečnostných zárukách. Ako možné miesto stretnutia s Putinom navrhol Švajčiarsko, Rakúsko alebo Turecko.
Stretnutie lídrov dvoch znepriatelených krajín sa snaží zorganizovať americký prezident Donald Trump, ktorý v utorok potvrdil, že už začali prípravy takého rokovania. Zelenskyj v ten istý deň uviedol, že je pripravený sa so šéfom Kremľa stretnúť bez predbežných podmienok.
Ukrajina však v súčasnosti intenzívne rokuje s USA a európskymi krajinami o komplexných bezpečnostných zárukách, ktoré by západní spojenci Kyjevu poskytli v prípade ukončenia bojov.
Podrobnosti sa prerokúvajú medzi poradcami pre národnú bezpečnosť a vojenskými predstaviteľmi a Zelenskyj sa domnieva, že do desiatich dní nadobudnú jasnejšiu podobu.
Potom podľa vlastných slov očakáva, že bude pripravený na prvé priame rokovanie s ruským prezidentom od začiatku celoplošnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022. Stretnutie by podľa neho malo byť trojstranné aj s účasťou Trumpa. Ten však presadzuje, aby sa najprv uskutočnilo bilaterálne stretnutie Zelenského a Putina.