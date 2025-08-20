O forme záverečnej práce rozhodne vysoká škola.
Vláda na stredajšom rokovaní schválila nový zákon o vysokých školách. Má priniesť možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania.
Pre študentov sa má zaviesť aj možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. O forme záverečnej práce by rozhodla vysoká škola (VŠ), ktorá by zohľadňovala špecifiká príslušného študijného odboru. Pre vysokoškolských učiteľov sa má zaviesť sabatikal.
Žiadateľovi sa má umožniť uznať kredity získané nielen absolvovaním predmetov na iných VŠ alebo opätovným zápisom do študijného programu, ale aj prostredníctvom iných vzdelávacích foriem, ako sú časti vyššieho odborného vzdelávania, krátke študijné programy, mikroosvedčenia alebo neformálne a informálne vzdelávanie. Zároveň sa zavádzajú jasné limity pre maximálny počet kreditov, ktoré je možné z týchto alternatívnych foriem vzdelávania uznať.
Podmienky určí škola
Pri voľbe absolvovania záverečnej stáže namiesto záverečnej práce má byť VŠ povinná jasne definovať náležitosti a požiadavky tak, aby táto aktivita umožnila študentovi preukázať schopnosť aplikovať získané vedomosti, zručnosti a kompetencie v pracovnom prostredí.
Pre vysokoškolských učiteľov sa majú zaviesť opatrenia s cieľom zvýšenia atraktivity tejto profesie. Ide o uzatvorenie zmluvy po deviatich rokoch na funkčnom mieste vysokoškolského učiteľa až do dosiahnutia 70 rokov veku a úprava tvorivého voľna, takzvaného sabatikalu, raz za sedem rokov na šesť mesiacov s možnosťou venovať sa vedeckej alebo umeleckej práci či zvyšovaniu svojej kvalifikácie.
