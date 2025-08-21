Kategórie
Jakub Paulík
dnes 21. augusta 2025 o 6:42
Čas čítania 0:45

AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: Zomrela dlhoročná politička Anna Záborská. Mala 77 rokov
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Záborská sa počas politickej kariéry venovala okrem iného zdravotníctvu.

Vo veku 77 rokov zomrela bývalá europoslankyňa a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská. O jej úmrtí informovala na sociálnej sieti Kresťanská únia.

„Vyjadrujeme hlbokú sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami," napísala KÚ na sociálnej sieti.

Anna Záborská bola v rokoch 1998 až 2004 poslankyňou NR SR za KDH. Od roku 2004 až 2019 pôsobila ako europoslankyňa. V roku 2019 odišla z KDH a založila spolu s Branislavom Škripekom novú konzervatívnu politickú stranu Kresťanská únia. Medzi rokmi 2020 až 2023 bola poslankyňou NR SR za KÚ.

Záborská dlhodobo bojovala za skrátenie lehoty pre umelé ukončenie tehotenstva. K úmrtiu političky sa stihla v ranných hodinách vyjadriť aj jej dlhoročná oponentka Jana Bittó Cigániková.

„Mala som pocit, že sme dve zarputilé bojovníčky – každá za svoju pravdu, každá na svojej strane jednej rovnice. A možno aj preto sme si navzájom rozumeli viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Som presvedčená, že bude na konzervatívnom spektre veľmi chýbať. A priznávam, že aj ja budem cítiť prázdno po tak zdatnom, vplyvnom a pracovitom oponentovi," napísala na sociálnej sieti Facebook.

Anna Záborská
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
