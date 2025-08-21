Neznáme osoby sa dostali do dvoch ambulancií.
V noci zo stredy (20. 8.) na štvrtok sa do poliklinickej časti v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave vlámali neznáme osoby, dostali sa do dvoch ambulancií. Informáciu potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že neevidujú žiadne odcudzené predmety. Na prípad upozornila televízia JOJ.
„Do poliklinickej časti v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej sa vlámali neznáme osoby, ktoré vypáčili desať dverí a dostali sa do dvoch ambulancií. Neevidujeme žiadne odcudzené predmety,“ priblížila Kliská.
Dodala, že škoda, ktorá nemocnici vznikla, súvisí iba s poškodenými dverami. Objasnila, že polícia bola na miesto činu okamžite privolaná.
21. augusta 2025 o 8:17 Čas čítania 0:20 Slovensko dnes čaká daždivý deň. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre celé územie
21. augusta 2025 o 7:27 Čas čítania 0:29 Tragédia v okrese Galanta: 10-ročné dievča zomrelo po páde zo štvorkolky