Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 20. augusta 2025 o 11:44
Čas čítania 0:43

Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Zdroj: Unsplash.com

Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 v južnom Hesensku.

Polícia v nemeckej spolkovej krajine Hesensko kontrolovala v pondelok neskoro večer osobné vozidlo, na ktorého nebezpečnú jazdu ju predtým upozornil iný vodič. Ukázalo sa, že v ňom sedeli dvaja muži zo Slovenska vo veku 31 a 37 rokov, ktorí boli pod značným vplyvom alkoholu

Audi Q7 so zahraničným evidenčným číslom sa pohybovalo po diaľniciach A 67 a A 5 v južnom Hesensku. Štýl jeho jazdy však bol značne neistý, navyše robilo „myšičky“ a menilo rýchlosť, ktorá sa pohybovala od 70 do 220 km/h, čím ohrozovalo ostatných účastníkov cestnej premávky.

Jeden z vodičov preto o 22.25 hod nahlásil túto skutočnosť polícii. Tá ho zastavila na parkovisku diaľnice A 5 neďaleko Weiterstadtu. Test na alkohol v krvi ukázal u vodiča hodnotu 4,16 promile. 

„U jeho spolujazdca nebolo možné určiť hladinu alkoholu v krvi, pretože prístroj sa vypne pri piatich promile,“ povedal hovorca polície.  Slovákovi, ktorý sedel za volantom, bol odobratý vodičský preukaz. V Nemecku je vedenie vozidla zakázané pri hladine alkoholu v krvi 0,5 promile alebo vyššej. Nad 1,1 promile ide o trestný čin.

Prečítaj si aj tieto články:

20. augusta 2025 o 8:53 Čas čítania 0:58 Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar
19. augusta 2025 o 12:00 Čas čítania 0:23 AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere do Česka pre nehodu neprejazdná. Uzavretá bude viac ako dve hodiny AKTUÁLNE: Diaľnica D2 je v smere do Česka pre nehodu neprejazdná. Uzavretá bude viac ako dve hodiny
19. augusta 2025 o 11:19 Čas čítania 0:39 Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra
Diaľnica v Nemecku.
Diaľnica v Nemecku. Zdroj: pxhere/EXIF
Rýchlo, jasne, zrozumiteľne
Pracujeme denne, aj počas víkendov a sviatkov na tom, aby sme ťa mohli informovať o aktuálnom dianí doma aj vo svete, ktoré považuješ za dôležité.
Zložité témy vysvetľujeme tak, aby si im jasne rozumel/-a.
Ďakujeme, že čítaš náš spravodajský obsah.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Doprava Dopravné správy Nemecko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Unsplash.com
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 3 hodinami
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
Nemecká polícia zastavila na diaľnici Slovákov. Prístroj u spolujazdca nezvládol namerať alkohol
včera o 14:00
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
včera o 10:00
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
Až 20-tisíc eur len za to, že nastúpiš do práce. Zamestnávatelia na Slovensku sa bijú o ľudí, lákajú ich na rôzne príspevky
dnes o 05:55
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
včera o 14:00
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
Minimálny dôchodok dostane len ten, kto odpracuje aspoň 30 rokov. Sociálna poisťovňa vysvetľuje podmienky
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 2 dňami
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 09:22
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
včera o 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
včera o 17:57
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
Lifestyle news
Noví Weasleyovci sú tu. Vieme, kto stvárni ryšavých súrodencov v seriáli Harry Potter pred 47 minútami
Novinka F1 s Bradom Pittom bude čoskoro online. Kde si môžeš film pozrieť? pred hodinou
Známe bratislavské bistro čoskoro otvorí novú prevádzku. Oli’s prinesie do hlavného mesta kúsok Talianska pred 2 hodinami
Českým vedcom sa podaril prelomový objav: Vyvinuli nanokrúžky, ktoré cielene ničia rakovinové bunky pred 3 hodinami
Poznáme nových účastníkov Farmy. Objaví sa v nej bývalá ružička či veštec pred 3 hodinami
Za Eurovíziou nebudeš musieť cestovať ďaleko: Hostiteľom obľúbenej hudobnej súťaže bude Viedeň dnes o 10:11
Kim Kardashian rozširuje značku SKIMS o novú kolekciu pre mužov. Tvárou kampane sa stal Post Malone dnes o 09:24
Biely dom po novom nájdeš na TikToku. Účet vznikol tesne pred možným zákazom aplikácie, ktorú Trump dlhodobo kritizoval dnes o 08:32
Fallout zverejnil prvú upútavku na druhú sériu. Tešiť sa môžeš na návrat starej postavy dnes o 07:49
Zahraničie Všetko
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
pred 26 minútami
Na poľskom poli vybuchol vojenský dron. Podľa médií išlo o Šáhid, ktorý používa Rusko
V dôsledku výbuchu nedošlo k žiadnym zraneniam.
AKTUÁLNE: Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká na rokovanie s Trumpom. Ten tvrdí, že vojna skončí
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká na rokovanie s Trumpom. Ten tvrdí, že vojna skončí
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
včera o 13:13
Trump šepkal Macronovi: Putin chce uzavrieť dohodu kvôli mne, aj keď je to šialené (+video)
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
včera o 06:11
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
pred 2 dňami
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
dnes o 08:01
Európania sú pripravení vyslať vojakov na Ukrajinu, tvrdí Trump. USA by mohli pomôcť leteckou podporou
Slovensko Všetko
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 2 hodinami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
dnes o 05:55
Na juhu Slovenska sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie. Pacienti vo veľkom podpisujú reverz
dnes o 08:53
Obchodná inšpekcia zvoláva stovky vodičov známej značky. Majiteľom hrozí zlyhanie airbagu aj požiar
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
včera o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
včera o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
15. 8. 2025 13:15
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia