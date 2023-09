Britský premiér Rishi Sunak chce zakázať plemeno American Bully XL. Dôvodom je séria útokov na človeka

Viaceré psie útoky v posledných týždňov v Spojenom kráľovstve vyvrcholili do vyhlásenia premiéra Rishiho Sunaka, ktorý chce konkrétne plemeno – American Bully XL – úplne zakázať. Podľa BBC práve takýto pes usmrtil vo Walsalle vo štvrtok, minulý týždeň zas rovnaké plemeno zaútočilo aj na 11-ročné dievča a dvoch mužov v Birminghame.

Sunak tvrdí, že psy budú zakázané do konca roka, a to zákonom, ktorý by súčasne platil v Anglicku, vo Walese a v Škótsku. Vo videu, ktoré publikoval na X (bývalý Twitter) povedal, že je zdesený z videí z posledných útokov a z tragédií, ku ktorým viedli. „Je jasné, že to nie je o hŕstke zle vycvičených psov, je to vzor správania a nemôže to pokračovať. Síce majitelia už majú povinnosť držať svojich psov pod kontrolou, chcem ľudí uistiť, že pracujeme na spôsoboch, ako zastaviť tieto útoky a chrániť verejnosť.“

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ