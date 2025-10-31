Svedkovia vypovedali, že podozrivý mal mať po vražde veľa peňazí.
Vo februári našli v kaviarni mŕtveho prevádzkara s viac ako 40 bodnými ranami. Neexistujú kamerové zábery priamo z podniku, no kamery na ulici ukazujú na jeho partnera Samuela, ktorý tam mal byť v čase vraždy, informuje portál Tvnoviny.sk.
„Z dokazovania v zmysle obžaloby vyplýva, že v čase smrti poškodeného sa na mieste činu nachádzal iba obvinený,“ poznamenal prokurátor. Obžalovaný Samuel vinu popiera, prokuratúra však tvrdí, že stopy na dlážke patria práve jemu. Po podlahe údajne kráčal bosý a do taxíka mal nastúpiť s vecami zavraždeného.
„Podľa obžaloby sa v záhradnej chatke obvineného našiel telefón poškodeného,“ povedal prokurátor. Podľa znalca však ide len o veľkú pravdepodobnosť a nie je zaručené, že to bol telefón zavraždeného. Prokuratúra tvrdí, že na obvinenie chýbajú svedkovia a vražedná zbraň. Proti obžalovanému však svedčí veľká suma peňazí, ktorú mal mať podľa svedkov po vražde.
Tento prípad sa pomaly blíži ku koncu a svedkovia majú vypovedať ešte 1. decembra.