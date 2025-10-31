Cieľ ministerstva bol systém automatizovaného vyplácania, výpočtu a vyplácania energopomoci.
Systém, ktorý má slúžiť pri vyplácaní adresnej energopomoci, je už pripravený. Keď budú známe finálne ceny energií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predloží na rokovanie vlády SR návrh na vydanie všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ). Informovala o tom vo štvrtok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), podľa ktorej by mohli mať všetky podklady v novembri.
„Dúfam, že v priebehu novembra budeme mať k dispozícii, všetky veci aj čo sa týka cenníkov, aj všetkých ďalších informácií na to, aby sme už priniesli na vládu konkrétne VHZ, na základe ktorého sa schváli táto energopomoc oficiálne vládou,“ povedala Saková. Šéfka rezortu vysvetlila, že cieľom ministerstva bolo vytvoriť systém automatizovaného vyplácania, výpočtu a vyplácania energopomoci.
Vďaka tomu nemusia občania odovzdávať žiadosti fyzicky na príslušných úradoch, čo by malo okrem iného šetriť nápor na úrady a výdavky na zamestnancov. Saková pripomenula, že informácie potrebné na vyplácanie adresnej energopomoci rezort vo svojich systémoch nezhromažďuje. Pri elektrickej energii a plyne by mala byť nižšia cena zohľadnená priamo vo faktúrach a v zálohových platbách.
Pri teple použije rezort formu energošekov. „Poskytovateľov centrálneho zásobovania tepla je viac ako 200 s tým, že máme približne 29.000 jednotlivých pripojení na centrálne zásobovanie tepla. A tam sme nevedeli ísť do úplnej automatizácie procesu, pretože veľakrát teplo rozrátavajú správcovské spoločnosti, ktorých je Slovensku vyše niekoľko 1000 a niekedy nie sú ich procesy úplne zautomatizované,“ vysvetlila ministerka hospodárstva.
Pridelenie adresnej energopomoci bude závisieť od počtu členov danej domácnosti a od bonity vypočítanej na základe príjmov. Na prípadné výhrady voči nezaradeniu do systému pripravuje rezort call centrá, prípadne klientske pracoviská okresných úradov. Tam môže občan podľa Sakovej prísť a spýtať sa vyškoleného pracovníka na dôvod, prečo mu energopomoc nebola pridelená.