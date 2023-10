VIDEO: „Drž hubu a seď!“ Ženy s paralyzérmi a so psom zastrašovali migrantov na juhu Slovenska. Prípad už rieši polícia

Samozvané strážkyne hraníc zobrali spravodlivosť do vlastných rúk. Elektrickým taserom zastrašovali aj malé deti.

Na sociálnych sieťach sa šíri video, na ktorom štyri Slovenky v rokoch zadržali skupinku približne 20 migrantov vrátane detí pri obci Veľká Čalomija neďaleko Veľkého Krtíša. Na záberoch vidno, ako na nich kričia, aby si sadli, pričom sa im vyhrážajú a zastrašujú ich elektrickými paralyzérmi a psom, informuje RTVS.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Správy RTVS (@spravy.rtvs.sk)

„Čo by si chcel? Drž hubu a seď,“ kričí jedna z nich po kľačiacich cudzincoch, od ktorých si Slovenky z dobrovoľníckej domobrany lámavou kombináciou slovenčiny, nemčiny a angličtiny pýtali dokumenty a odkazovali, aby sa vrátili späť do Maďarska a do Sýrie. Video, ktoré má aktuálne takmer 70-tisíc videní, sa šíri najmä na dezinformačných weboch.

Ako píše Denník N, migrantov podľa všetkého ženy obmedzovali na slobode v stredu tento týždeň po tom, ako ich pred slovensko-maďarskou hranicou vyložilo prevádzačské auto, aby peši prešli na Slovensko. Prípad štyroch žien už rieši aj polícia, ktorá zároveň vyzýva ľudí, aby nebrali spravodlivosť do vlastných rúk. Môžu sa totiž dopustiť trestného činu obmedzovania osobnej slobody.

Celé video nájdeš TU: