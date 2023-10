VIDEO: Desivý úkaz v Škótsku. Muž natočil, ako sa nadvihuje časť lesa

Psíčkar zo Škótska sa nestačil čudovať, keď počas venčenia psa v lese narazil na podivuhodný jav. Oči mu padli na „vznášajúcu“ sa lesnú pôdu s koreňmi stromov, ktorú zo zeme vytrhol silný vietor búrky Babet, píše portál BBC.

David Nugent-Malone, ktorý chodí do lesoparku Mugdock venčiť psa pravidelne tu nikdy nič podobné nezažil. „Prešli sme cez túto konkrétnu časť lesu doslova stokrát a nikdy sme nič také nevideli,“ povedal psíčkar pre BBC. Podľa jeho slov sa zem sa dvíhala, akoby plávala. Muž tvrdil, že mu vyvalená časť pôdy pripomína „zablatený obrus“.

Ako píše portál LadBible, psíčkarovi, ktorý bol svedkom podivného úkazu sa napriek tomu, že bol v obrovskom nebezpečí, nič nestalo. Búrka Babet, ktorá úkaz spôsobila si však vyžiadala len v Spojenom kráľovstve tri obete.

A dogwalker in Mugdock, Stirlingshire has shared clips of the forest floor “moving like the sea” as #StormBabet continues to batter Scotland.



