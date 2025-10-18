Ukrajina a Rusko sa podľa prezidenta USA majú zastaviť tam, kde sú.
Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom televízia Sky News. „Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo veľmi zaujímavé a srdečné, no povedal som mu, ako som to dôrazne odporučil aj prezidentovi Putinovi, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť DOHODU! Už bolo preliatej dosť krvi,“ napísal Trump.
Ukrajinu a Rusko vyzval, aby sa zastavili „tam, kde sú“. „Nech sa obaja vyhlásia za víťazov, nech rozhodnú dejiny! Dosť bolo streľby, dosť bolo zabíjania, dosť bolo obrovského a neudržateľného míňania peňazí. Toto je vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Tisíce ľudí sú každý týždeň zabité – STAČILO, CHOĎTE V POKOJI DOMOV K SVOJIM RODINÁM!“ uzatvoril šéf Bieleho domu.
Zelenskyj krátko predtým na improvizovanej tlačovej konferencii súhlasil s tým, že obe strany sa musia zastaviť, to je však otázka pre Putina, „pretože my sme vojnu nezačali“. S Trumpom rokoval aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť, keďže Spojené štáty nechcú eskaláciu konfliktu s Ruskom. O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“. Stretnutie s Trumpom označil Zelenskyj za „produktívne“.