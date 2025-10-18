Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 18. októbra 2025 o 9:39
Čas čítania 0:48

Trump po stretnutí so Zelenským: „Je čas zastaviť zabíjanie. Nech sa dohodnú a obaja vyhlásia za víťazov"

Trump po stretnutí so Zelenským: „Je čas zastaviť zabíjanie. Nech sa dohodnú a obaja vyhlásia za víťazov“
Zdroj: TASR/AP

Ukrajina a Rusko sa podľa prezidenta USA majú zastaviť tam, kde sú.

Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom televízia Sky News. „Stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo veľmi zaujímavé a srdečné, no povedal som mu, ako som to dôrazne odporučil aj prezidentovi Putinovi, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť DOHODU! Už bolo preliatej dosť krvi,“ napísal Trump.

Ukrajinu a Rusko vyzval, aby sa zastavili „tam, kde sú“. „Nech sa obaja vyhlásia za víťazov, nech rozhodnú dejiny! Dosť bolo streľby, dosť bolo zabíjania, dosť bolo obrovského a neudržateľného míňania peňazí. Toto je vojna, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom. Tisíce ľudí sú každý týždeň zabité – STAČILO, CHOĎTE V POKOJI DOMOV K SVOJIM RODINÁM!“ uzatvoril šéf Bieleho domu.

Zelenskyj krátko predtým na improvizovanej tlačovej konferencii súhlasil s tým, že obe strany sa musia zastaviť, to je však otázka pre Putina, „pretože my sme vojnu nezačali“. S Trumpom rokoval aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť, keďže Spojené štáty nechcú eskaláciu konfliktu s Ruskom. O raketách Tomahawk sa bude podľa neho ďalej rokovať, ohľadom ich dodávky je „realistický“. Stretnutie s Trumpom označil Zelenskyj za „produktívne“.

17. októbra 2025 o 17:33 Čas čítania 0:47 Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti Premiér Orbán telefonoval s prezidentom Putinom. Rokovať mali o pripravovanom mierovom summite v Budapešti
15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
17. októbra 2025 o 6:36 Čas čítania 1:13 Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily
Zelenskyj
Zdroj: TASR/AP Manuel Balce Ceneta
Donald Trump Volodymyr Zelenskyj
