Cez víkend k nám od severu postúpi studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Poľska a Pobaltia nad Bielorusko a Ukrajinu. Tento systém prinesie výraznú zmenu počasia a sneženie, informuje portál iMeteo.
Sneženie sa má podľa predpovedí objaviť najskôr vo vysokých polohách, spočiatku približne od 1 400 m n. m., a v priebehu dňa sa na severe presunie aj do stredných polôh.
Na väčšine územia bude cez víkend prevládať polojasné počasie s maximami do 17 °C, no na severe očakávame oblačno s prehánkami, kde môže prechádzať dážď na sneh v závislosti od nadmorskej výšky.
So snehom sa zároveň vrátia nočné mrazy. V noci zo soboty na nedeľu klesnú teploty k −1 °C, v údoliach miestami okolo −3 °C, a v noci z nedele na pondelok budú najnižšie teploty v rozmedzí 3 °C až −2 °C, v údoliach miestami okolo −5 °C.
