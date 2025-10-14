Od severovýchodu zasahuje do vyšších polôh okraj tlakovej níže.
Na Slovensko sa dostáva chladnejší vzduch, ktorý prinesie pokles teplôt, sprevádzaný snežením, a to nielen v najvyšších polohách. Od severovýchodu zasahuje vo vyššie položených miestach okraj tlakovej níže, vďaka ktorému bude oblačno a miestami sa objavia zrážky. Na juhu v nížinách sa môže oblačnosť dočasne zmenšiť. V ranných hodinách sa v kotlinách a údoliach môže objaviť hmla, informuje iMeteo.sk.
Sneženie môžeme po novom očakávať už na na úrovni 1 200 m n. m. Očakáva sa tu a vyššie aj súvislá snehová pokrývka s výškou približne 4 centimetre. Najvyššie teploty v nižších polohách dosiahnu +11 až +16 °C a v chladnejších oblastiach na severe Slovenska okolo +6 až +11 °C. Vo výške 1 500 metrov bude len -1 °C.
Zrážky v nižších polohách dosiahnu spravidla do 4 milimetrov. Vietor bude slabý až mierny severného smeru, ktorý prinesie chladnejší a vlhší vzduch. Chladnejšie počasie by malo pretrvávať až do konca mesiaca.