Na západe Slovenska našli mŕtveho muža vo vani. Nevylúčili cudzie zavinenie

Na západnom Slovensku v obci Kátlovce našli 62-ročného muža bez známok života. Údajne bol utopený vo vani a podľa doterajších informácií obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vo veci pokračuje prípravné konanie, ktoré je neverejné, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie, skonštatovala Dachová. , informujú tvnoviny.sk.
