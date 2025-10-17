Kategórie
Katarina Jánošíková
dnes 17. októbra 2025 o 12:12
Čas čítania 0:26

Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna

Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Šťastlivec vyhral 24. najvyššiu sumu v histórii hry LOTO.

Tento rok padol jackpot v prvom ťahu hry LOTO už tretíkrát a Slovák v ňom vyhral 2 533 224,30 eura. Výherca v Nitre za stávku zaplatil 10,50 eura. Následne v stredu 15. októbra 2025 vyžrebovali rovnaké čísla, ako natipoval šťastlivec a vyhral 24. najvyššou výhrou, aká bola dosiahnutá v histórii hry LOTO, informuje tipos.sk.

Slovenský výherca je dnešným dňom už 81. hráč, ktorý sa stal milionárom vďaka číselnej hre prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS a zároveň 70. hráč, ktorý mal úspech v stredajšom žrebovaní.

Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
LOTO
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Lotéria
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
V meste, neďaleko čerpacej stanice, sa pohyboval medveď. Informovala o tom polícia
Zmeny vo vyplácaní PN: Od budúceho roka ju prvých 14 dní dostaneš od zamestnávateľa
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
REBRÍČEK: Nemci určili najnespoľahlivejšie autá. V zozname sú známe značky
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
