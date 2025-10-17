Šťastlivec vyhral 24. najvyššiu sumu v histórii hry LOTO.
Tento rok padol jackpot v prvom ťahu hry LOTO už tretíkrát a Slovák v ňom vyhral 2 533 224,30 eura. Výherca v Nitre za stávku zaplatil 10,50 eura. Následne v stredu 15. októbra 2025 vyžrebovali rovnaké čísla, ako natipoval šťastlivec a vyhral 24. najvyššou výhrou, aká bola dosiahnutá v histórii hry LOTO, informuje tipos.sk.
Slovenský výherca je dnešným dňom už 81. hráč, ktorý sa stal milionárom vďaka číselnej hre prevádzkovanej spoločnosťou TIPOS a zároveň 70. hráč, ktorý mal úspech v stredajšom žrebovaní.
Stávkovanie sa môže stať vážnou závislosťou, pri ktorej hrozí vysoká finančná strata. Ak na sebe alebo svojom blízkom pozoruješ príznaky patologického hráčstva, vyhľadaj odbornú pomoc.
