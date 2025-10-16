Ceny bytov opäť rastú rekordným tempom a mladí ľudia majú čoraz väčší problém nájsť dostupné bývanie, aj keď hypotéky mierne zlacneli.
Po dvoch rokoch mierneho spomalenia sa realitný trh na Slovensku opäť rozbehol. Ceny bytov rastú rekordným tempom a dostupnosť bývania pre mladých sa zhoršuje, napriek tomu, že hypotéky mierne zlacneli. O tom, ako sa trh s bývaním vyvíja, povedal pre Refresher odborník na reality Vladimír Kubrický z Realitnej únie SR.
Refresher sa pravidelne venuje aj spoločenským a politickým témam. Prečítaj si napríklad náš prehľad cien prenájmov v slovenských mestách alebo článok, kde podrobne vysvetľujeme, aké zmeny čakajú od budúceho roka živnostníkov. Prácu našej redakcie môžeš podporiť ako člen klubu Refresher+.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Kde na Slovensku zdraželi byty najviac a ktoré mestá lámu rekordy.
- Ako sa mení dopyt po dvojizbových a trojizbových bytoch v krajských mestách.
- Koľko dnes zaplatíš za prenájom dvojizbového bytu v Bratislave.
- Či môžu štátne nájomné byty znížiť ceny bývania.
- Čo radí odborník, ak si chceš kúpiť svoj prvý byt, ale nemáš veľké úspory.
- Aké chyby robia mladí najčastejšie, keď sa snažia získať prvé bývanie.