Katarina Jánošíková TASR
dnes 10. októbra 2025 o 15:10
Čas čítania 1:11

Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme

Kategória:
Slovensko
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Zdroj: TASR

Rezort vníma už dlhodobo problémy v oblasti sociálnych služieb.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude na budúci rok šetriť v rezorte na nákupe tovarov a služieb, zahraničných cestách, ale aj znižovaní počtu zamestnancov, najmä na úradoch práce.

V piatok to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady, ktoré sa týkalo rozpočtu verejnej správy na budúci rok.


Pripomenul, že 94 % všetkých výdavkov ide na sociálne dávky, pričom rezort prispeje k šetreniu zvyšnými šiestimi percentami. K zníženiu výdavkov prispejú aj rôzne opatrenia, ktoré MPSVR už podľa neho urobilo. Ide napríklad o dávku v hmotnej núdzi a projekt Práca namiesto dávok, ktorého princípom je, že každý, kto odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o pomoc v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Ďalším opatrením je zamedzenie fiktívnej dočasnej práceneschopnosti (PN), na ktorom ušetrí Sociálna poisťovňa už ku koncu tohto roka 150 miliónov eur, alebo krátenie dávky v nezamestnanosti od štvrtého mesiaca.

 


„Dávka v nezamestnanosti bude v tomto novom režime len dovtedy, kým budú čísla nezamestnanosti historicky na najnižších úrovniach tak, ako je to teraz. Ak by náhodou nezamestnanosť začala výrazne stúpať, tak vrátime dávku v nezamestnanosti do súčasného stavu ešte pred konsolidáciou,“ spresnil Tomáš.


Zároveň dodal, že rezort vníma už dlhodobo problémy v oblasti sociálnych služieb. Aktuálne diskutuje s ministerstvom financií o tom, že ak sa na budúci rok nebudú v tejto sfére valorizovať platy, tak by sa mohol predĺžiť takzvaný stabilizačný príspevok pre zamestnancov v sociálnych službách.


„Ten ešte zaviedla predchádzajúca vláda a má trvať do februára budúceho roka. My ešte chceme do konca roka využiť možno aj nejaké voľné zdroje, ktoré ku koncu roka vždy sú na to, aby sme uzavreli zmluvy s pracovníkmi v sociálnych službách na ďalší rok, pretože, samozrejme, tento stabilizačný príspevok, ktorý je síce jednorazový, by určite pomohol,“ uzavrel.

rozpočet
Zdroj: TASR
13. augusta 2025 o 16:40 Čas čítania 0:43 Opatrovatelia a asistenti dostanú od augusta viac. Štát zvýšil príspevky o desiatky eur
13. augusta 2025 o 10:45 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
24. mája 2025 o 15:44 Čas čítania 0:42 Erik Tomáš by chcel zastropovať dôchodkový vek. Týkalo by sa to jednej skupiny ľudí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Náhľadový obrázok: TASR
