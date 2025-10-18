Túto formu trestu nazvali „obetovanie Babe Jage“.
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol nový druh bizarného trestu pre ruských vojakov. „Neposlušní vojaci“ majú byť za porušenie pravidiel priviazaní o strom bez jedla, vody alebo toalety. Túto formu trestu nazvali „obetovanie Babe Jage“ a muži, ktorí neuposlúchnu rozkaz, sú ponechaní napospas ukrajinským dronom a delostrelectvu, informuje CNN Prima News.
O strom viažu vojakov pre rôzne priestupky, ako sú opitosť, kritické poznámky alebo odmietnutie samovražednej misie. Na videu nižšie je vojak Iľja Sergejevič Gorkov, ktorého spolu s kolegami priviazali k stromu na štyri dni. Úlohou jeho skupinky bolo natočiť propagandistické video, ako vztyčujú ruskú vlajku v ukrajinskej dedine.
„Takéto videá často používajú (ruskí) velitelia na podávanie falošných správ o vojenských úspechoch svojim nadriadeným v očakávaní, že za ne dostanú medaily a peňažné odmeny,“ píše na sieti X jeden z pozorovateľov, ktorý cituje ruských vojnových blogerov. „Velitelia ruskej armády spôsobujú zbytočné problémy ostatným jednotkám a ťažké straty svojim vlastným mužom klamaním o svojich úspechoch,“ dopĺňa.
Zábery z tohto pokarhania sa dostali až k matke Iľju, ktorá kontaktovala ministerstvo obrany a Gorkov aktuálne má mať povolenú dovolenku.
1/ A Russian soldier and his comrades were tied to trees to be 'sacrificed to Baba Yaga' as a punishment for refusing a suicidal order to fake the capture of a village, after many other men had died while attempting to achieve the same objective. ⬇️October 16, 2025