Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Katarína Jánošíková
dnes 18. októbra 2025 o 15:55
Čas čítania 0:54

Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
Zdroj: X/@ChrisO_wiki

Túto formu trestu nazvali „obetovanie Babe Jage“.

Na ukrajinskom fronte sa rozmohol nový druh bizarného trestu pre ruských vojakov. „Neposlušní vojaci“ majú byť za porušenie pravidiel priviazaní o strom bez jedla, vody alebo toalety. Túto formu trestu nazvali „obetovanie Babe Jage“ a muži, ktorí neuposlúchnu rozkaz, sú ponechaní napospas ukrajinským dronom a delostrelectvu, informuje CNN Prima News.

O strom viažu vojakov pre rôzne priestupky, ako sú opitosť, kritické poznámky alebo odmietnutie samovražednej misie. Na videu nižšie je vojak Iľja Sergejevič Gorkov, ktorého spolu s kolegami priviazali k stromu na štyri dni. Úlohou jeho skupinky bolo natočiť propagandistické video, ako vztyčujú ruskú vlajku v ukrajinskej dedine.

„Takéto videá často používajú (ruskí) velitelia na podávanie falošných správ o vojenských úspechoch svojim nadriadeným v očakávaní, že za ne dostanú medaily a peňažné odmeny,“ píše na sieti X jeden z pozorovateľov, ktorý cituje ruských vojnových blogerov. „Velitelia ruskej armády spôsobujú zbytočné problémy ostatným jednotkám a ťažké straty svojim vlastným mužom klamaním o svojich úspechoch,“ dopĺňa.

Zábery z tohto pokarhania sa dostali až k matke Iľju, ktorá kontaktovala ministerstvo obrany a Gorkov aktuálne má mať povolenú dovolenku.

20. septembra 2025 o 9:20 Čas čítania 0:26 Rusko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Niekoľko hodín predtým oblasť zasiahli ešte silnejšie otrasy Rusko zasiahlo ďalšie silné zemetrasenie. Niekoľko hodín predtým oblasť zasiahli ešte silnejšie otrasy
15. októbra 2025 o 12:00 Čas čítania 3:54 „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár „Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
14. októbra 2025 o 8:40 Čas čítania 0:40 EÚ chce stíhať Putina. Začala financovať osobitný tribunál za zločiny agresie proti Ukrajine EÚ chce stíhať Putina. Začala financovať osobitný tribunál za zločiny agresie proti Ukrajine
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Rusko Správy zo sveta
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 09:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
včera o 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
včera o 14:00
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
dnes o 15:55
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
Na ukrajinskom fronte sa rozmohol bizarný trest pre ruských vojakov. Viažu ich k stromom napospas osudu
pred 3 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 09:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
včera o 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
včera o 14:00
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
pred 3 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
13. 10. 2025 5:55
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
KAĽKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
včera o 12:12
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
Slovák vyhral v lotérii. Na účte mu pristane 2,5 milióna
pred 3 dňami
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
Za nesprávne vykurovanie hrozí Slovákom pokuta až 5000 €. Zverejnili zoznam palív, na ktoré si treba dávať pozor
včera o 09:32
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
Títo slovenskí lekári patria k absolútnej špičke. Možno medzi nimi nájdeš aj svojho
14. 10. 2025 11:15
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
pred 2 dňami
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
Slovensko zasiahne poriadne ochladenie. Snežiť bude aj v stredných polohách
14. 10. 2025 11:50
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
Na Slovensko prichádza sneženie. Zmena počasia bude aj v nižších polohách
pred 3 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
Lifestyle news
100-ročný kulturista prezradil svoje tajomstvo. Vo forme ho udržalo celé storočia včera o 19:22
Do Euphorie mieria nové postavy. HBO prezradilo mená hercov tretej série, uvidíme v nej aj známu Youtuberku včera o 18:37
Bol veľký ako pes, no patril medzi prvých dinosaurov planéty. Vedci objavili unikátnu fosíliu včera o 17:51
Ukrýval ich pred nacistami. Teraz sa husle Alberta Einsteina vydražili za viac než milión eur včera o 17:09
Manžel Lany Del Rey stále pracuje. Sprievodcom aligátorov neprestal byť ani po svadbe s popovou ikonou včera o 16:17
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin včera o 15:23
Legendárna reštaurácia Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu včera o 14:36
Hailey Bieber má dosť porovnávania so Selenou. Prelomila mlčanie o ich vzťahu včera o 13:48
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Svoju dlhoročnú partnerku požiadal o ruku včera o 12:52
Už zajtra čaká Oktagon ďalší veľkolepý turnaj: Premiéra bojovníka, ktorý sa z detského domova prebojoval až do klietky včera o 12:07
Zahraničie Všetko
Trump a Putin chcú prepojiť USA a Rusko tunelom. Postaviť ho má Muskova firma
dnes o 11:09
Trump a Putin chcú prepojiť USA a Rusko tunelom. Postaviť ho má Muskova firma
Železničné spojenie medzi Amerikou a Ruskom by malo stáť 8 miliárd.
Trump po stretnutí so Zelenským: „Je čas zastaviť zabíjanie. Nech sa dohodnú a obaja vyhlásia za víťazov“
dnes o 09:39
Trump po stretnutí so Zelenským: „Je čas zastaviť zabíjanie. Nech sa dohodnú a obaja vyhlásia za víťazov“
Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov
včera o 13:20
Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov
Vo veku 96 rokov zomrela Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu. Prežila 4 koncentračné tábory
dnes o 15:07
Vo veku 96 rokov zomrela Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu. Prežila 4 koncentračné tábory
Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily
včera o 06:36
Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily
Európa stráca trpezlivosť. Členské štáty spolu so Slovenskom vyzývajú Brusel na návrat afganských utečencov
pred 2 hodinami
Európa stráca trpezlivosť. Členské štáty spolu so Slovenskom vyzývajú Brusel na návrat afganských utečencov
Slovensko Všetko
VIDEO: Osoby v uniforme kopali do muža pred obchodným domom v Dubnici. Zareagovala aj polícia
dnes o 14:19
VIDEO: Osoby v uniforme kopali do muža pred obchodným domom v Dubnici. Zareagovala aj polícia
včera o 18:50
Niektorým Slovákom začal na účet chodiť očakávaný príspevok. Mnohí ho dostanú až v pondelok
pred 2 hodinami
Európa stráca trpezlivosť. Členské štáty spolu so Slovenskom vyzývajú Brusel na návrat afganských utečencov
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
včera o 14:30
VYSVETĽUJEME: Môže koalícia predĺžiť volebné mandáty? Ústavný právnik Bujňák pre Refresher vysvetlil, či je to možné
Premiér Fico chce presunúť voľby na rok 2027 a koalícia hovorí aj o dlhších mandátoch. Ústavný právnik Vincent Bujňák vysvetľuje, či to ústava vôbec dovoľuje.
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Bývanie zdražuje rekordným tempom. Odborník odhalil, prečo štátne nájomné byty situáciu nezachránia
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
pred 3 dňami
„Otázka nie je, či sa drony nad Slovenskom objavia, ani kedy, pretože sa to už stalo,“ hovorí bezpečnostný analytik Bednár
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
pred 3 dňami
RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
9. 10. 2025 16:33
NÁVOD: Chceš vlastné bývanie? Od budúceho roka ti štát priplatí k sporeniu až 6 %
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia