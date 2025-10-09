Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Ak uvažuješ nad vlastným bývaním a zdá sa ti, že ceny bytov sú veľmi vysoké, možno ťa poteší aspoň malá pomoc od štátu. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky určuje štátnu prémiu vo výške 6 % z tvojho ročného vkladu na rok 2026.
Čo je štátna prémia?
Štátna prémia predstavuje príspevok od štátu na podporu bývania, ktorý sa ti ročne pripisuje na účet stavebného sporenia. Inak povedané, ak si pravidelne odkladáš na bývanie formou stavebného sporenia, štát ti k tomu pridá niečo navyše.
Ako to funguje?
- spočíta sa, koľko si vložil na účet stavebného sporenia za celý rok,
- z tejto sumy sa vypočíta 6 %,
- táto výsledná suma sa ti pripíše na tvoj účet
LIMIT: Štátna prémia má nastavený maximálny limit 70 € ročne. Nie je totiž určená na to, aby pokryla veľkú časť tvojich nákladov na bývanie. Slúži skôr ako motivácia a bonus k tvojmu vlastnému sporeniu
Praktický príklad:
Nasporíš si 500 € → štát ti priráta 6 % = 30 € navyše.
Nasporíš si 1 000 € → štát ti priráta 6 % = dostaneš 60 € navyše.
Aby si dostal/a maximálnu prémiu 70 €, potrebuješ nasporiť aspoň 1 167 €. To je približne 97 € mesačne.
Aj keby si vložil 2 000 € alebo viac, stále dostaneš 70 €, pretože je to maximálny limit.
Ako na to?
Stavebným sporiteľom sa môžeš stať veľmi jednoducho – stačí uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení so stavebnou sporiteľňou. Rodičia môžu takú zmluvu uzatvoriť aj v prospech dieťaťa.
Štátna prémia sa pripisuje raz ročne a len k jednej zmluve o stavebnom sporení. Ak máš zmlúv viac, musíš si vybrať, na ktorú z nich chceš prémiu – spravíš to písomným vyhlásením. Tento výber môžeš počas roka zmeniť, ale iba raz.
Nárok nemá každý občan
Tvoj príjem nesmie presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Ak zarábaš viac, na štátnu prémiu nárok nemáš.
Nárok na prémiu môže aj zaniknúť. Môžeš o ňu prísť, ak zrušíš zmluvu do dvoch rokov od jej uzatvorenia, alebo ak ju zrušíš neskôr, no peniaze nepoužiješ na bývanie.
Nejde o zázračný produkt, ale je to bezpečný typ sporenia, kde máš istý ročný bonus od štátu. Za pár rokov sa ti takto môže nazbierať niekoľko stoviek eur, ktoré pokryjú napríklad náklady na zariadenie alebo nábytok. Je to jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť základnú rezervu na bývanie a zároveň využiť príspevok od štátu.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2026 nadobúda účinnosť 1. januára 2026.