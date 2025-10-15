RADÍME: Ako si vypýtať vyšší plat? Priprav si dobré argumenty, odborník upozorňuje na to, čo nikdy nehovoriť

Odborník pre Refresher vysvetľuje, kedy je vhodné požiadať o zvýšenie platu, ako si pripraviť argumenty a čomu sa pri vyjednávaní určite vyhnúť.
O vyššom plate rozmýšľa takmer každý, no len málokto vie, kedy a ako o ňom hovoriť. Niektorí čakajú, kým to spraví zamestnávateľ, iní sa boja, že budú pôsobiť nenásytne alebo nelojálne. Realita však ukazuje, že o plate sa dá hovoriť slušne, vecne a profesionálne, ak poznáte správny čas a spôsob.
Na to, ako si vypýtať viac peňazí, aby to nevyzeralo príliš skoro či neprimerane, sme sa opýtali Petra Rolného, HR directora a člena predstavenstva HRcomm, ktorý pôsobí aj v spoločnosti Markíza. Podľa neho je kľúčové vedieť, kedy tému otvoriť, ako ju komunikovať a na aké argumenty sa spoliehať.
„Spravidla až po roku. Ten čas zamestnancovi aj firme ukáže, či to ‚sadlo‘,“ hovorí Rolný. Príliš skorá iniciatíva podľa neho pôsobí zvláštne: „Po troch mesiacoch to ešte pôsobí zvláštne – je to ako keď sa prvýkrát stretnete na rodinnej oslave a hneď sa opýtate, či môžete dediť dom po tete.“ Rok v práci považuje za rozumný horizont, keď už človek niečo dokázal, priniesol výsledky a vie sa odvolať na konkrétne úspechy.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Kedy je najvhodnejší čas požiadať o zvýšenie platu.
- O koľko si pýtať, aby to bolo realistické.
- Aké argumenty personalisti berú vážne.
- Čo urobiť, ak zamestnávateľ povie „nie“.
- Ako si vybrať správny moment.