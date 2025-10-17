Kategórie
Domov
Katarina Jánošíková
dnes 17. októbra 2025 o 13:20
Čas čítania 0:33

Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov

Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov
Zdroj: Ukrajinská 12. brigáda Azov

Ruská mechanizovaná ofenzíva smerovala na osadu Razine a mesto Myrnohrad.

Ukrajina odrazila ďalší ruský útok v okolí mesta Pokrovsk. Obrana viedla k totálnej demolácii konvoja a k zlikvidovaniu aspoň 78 okupantov. Ruská mechanizovaná ofenzíva zasiahla smerom na osadu Razine a mesto Myrnohrad. Táto oblasť spoločne s blízkym Pokrovskom sa nachádza v stave čiastočného obkľúčenia ruskými silami. Ukrajinské jednotky napriek tomu úspešne potlačili nájazdy, informuje azov.media4308.

Táto rešpektovaná vojenská formácia, transformovaná z pluku na brigádu v roku 2023, začala pôsobiť v okolí mesta Pokrovsk pravidelne už počas minulého leta, teda krátko po prieniku prvých ruských oddielov do mesta. Už viac ako rok je okolie Pokrovska centrom najtvrdších bojov na celej frontovej línii na Donbase. Ak by došlo k ovládnutiu tohto strategického miesta, otvorilo by to Kremľu cestu k obsadeniu ďalších dôležitých ukrajinských pevností. Výsledok tohto stretu bude mať preto zásadný dopad na ďalší vývoj celej ruskej invázie.

26. augusta 2025 o 9:14 Čas čítania 0:52 Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov". Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
25. augusta 2025 o 18:01 Čas čítania 0:39 Ukrajinská diplomacia skritizovala známeho režiséra. Oscarový Woody Allen vystúpil na festivale v Moskve
25. augusta 2025 o 12:27 Čas čítania 1:20 VIDEO: Vietnam bojuje s obrovským tajfúnom Kadžiki. 9-metrové vlny nútia evakuovať 325 000 ľudí
vojna na ukrajine vojna na ukrajine vojna na ukrajine vojna na ukrajine
Súvisiace témy:
Ukrajina
