VIDEO: Pes moldavskej prezidentky pohrýzol prezidenta Rakúska

Prezident Rakúska sa stretol s prezidentkou Moldavska, aby prediskutovali žiadosť krajiny o vstup do Európskej únie.

Pes moldavskej prezidentky Maie Sanduovej pohrýzol rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena počas jeho oficiálnej piatkovej návštevy Kišiňova. Prezident utrpel len malé poranenie, ktoré ošetrili náplasťou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Psa menom Codrut si Sanduová adoptovala pred niekoľkými mesiacmi. Van der Bellena pohrýzol, keď ho chcel pohladkať.



Prezident po incidente na sociálnej sieti Instagram uviedol, že „je veľkým milovníkom psov“ a „chápe, že toľko ľudí Codruta znervóznilo“. Na rozlúčku po stretnutí mu van der Bellen daroval aj hračku.



Van der Bellen sa stretol so Sanduovou, aby prediskutovali žiadosť Moldavska o vstup do Európskej únie. Európska komisia tento mesiac odporučila začatie formálnych rozhovorov o jeho členstve. Okrem nej sa stretol aj so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou.



Nejde o prvý prípad, keď pes prezidenta niekoho pohrýzol. Pes amerického prezidenta Joea Bidena pohrýzol v septembri 11 ochrankárov. Útoky vtedy pripísali stresu zo života v Bielom dome a odsťahovali ho k rodinným známym.