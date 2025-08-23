Podvodníci môžu získať kontrolu nad celým zariadením vrátane bankových aplikácií, hesiel a ďalších citlivých údajov.
Slovenskom sa šíria dva typy podvodov, ktoré oberajú ľudí o úspory. Podvodníci využívajú telefonáty, psychologický tlak a technológie.
Prvý typ podvodu sa týka falošných brigád a investičných schém. Všetko sa začalo telefonátom z rakúskeho čísla. Automatizovaný hovor vyzval klienta, aby si pridal kontakt do aplikácie WhatsApp kvôli pracovnej ponuke. Následne ho komunikácia presmerovala do aplikácie Telegram, kde mu podvodníci ponúkli „prácu z domu“.
Stačilo klikať na reklamy a lajkovať ich. V niektorých prípadoch peniaze prichádzajú z malých zahraničných účtov, aby schéma pôsobila dôveryhodne. Po splnení úloh podvodníci ponúkajú registráciu na falošnej investičnej platforme a sľubujú vysoké výnosy.
Klienti často začínajú s malými sumami, 5 až 30 eur, neskôr však posielajú stovky až tisíce eur. Reálne prípady ukazujú, že človek môže prísť aj o 15 000 eur. Podvodníci môžu žiadať aj osobné údaje vrátane občianskeho preukazu.
Druhý typ podvodu začína telefonátom, v ktorom podvodníci oznámia, že obeť zarobila na investíciách, a chcú vyplatiť výnos. Podmienkou je nainštalovanie aplikácie HopToDesk alebo inej na vzdialený prístup do mobilu či počítača. Podvodníci potom inštruujú obeť, aby priložila kartu k mobilu.
Vďaka technológii NFC dokážu preniesť údaje o karte do svojho zariadenia a zaplatiť cudzou kartou alebo vybrať peniaze z bankomatu. Pod zámienkou pripísania výnosu si môžu pýtať aj PIN kód. Priemerná strata obetí dosahuje 3 000 eur.
Ján Adamovský zo Slovenskej sporiteľne upozorňuje, že podvodníci môžu získať kontrolu nad celým zariadením vrátane bankových aplikácií, hesiel a ďalších citlivých údajov.
Banka odporúča:
- Neinštalovať aplikácie na pokyn cudzej osoby.
- Neposkytovať vzdialený prístup k zariadeniu.
- Neprikladať kartu k mobilu na pokyn niekoho iného.
- Neposielať peniaze na základe sľubov o rýchlom zárobku.
- Nepoužívať rovnaké prihlasovacie údaje na rôznych platformách.
- Nezdieľať PIN alebo prihlasovacie údaje do bankovníctva.
- Pri podozrení kontaktovať banku alebo políciu.
