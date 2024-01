Prechod cez hranice bude pre vodičov jednoduchší a ušetrí čas. Národná diaľničná spoločnosť spúšťa nový systém

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila testovaciu fázu elektronického výberu mýta (EETS) koncom roka 2023.

Európsku službu elektronického výberu mýta (EETS) by mohli v tomto roku začať využívať aj dopravcovia na Slovensku. Služba by sa mala spustiť začiatkom roka 2024. Presný termín zatiaľ stanovený nebol, no poskytovatelia sa na ňu už pripravujú. U niektorých sa možno do systému EETS predregistrovať.



Podľa spoločnosti Eurowag, ktorá bude jedným z poskytovateľov EETS, je odhadovaný termín spustenia služby na Slovensku prvý štvrťrok 2024. U poskytovateľa sa však možno do systému registrovať už teraz.

Ľahší prechod cez hranice

Ako priblížila spoločnosť Eurowag, EETS zjednoduší prechod hranicami i platobný systém. Dopravcom postačí uzavrieť zmluvu s jedným poskytovateľom mýta, s jednou palubnou jednotkou a na jednu platbu potom môžu bez čakania na hraniciach jazdiť po platených úsekoch ciest vo všetkých krajinách zapojených do EETS.



„Zapojiť sa a získať všetky súvisiace výhody nie je nič zložité. Dopravcom a logistickým firmám by sme však odporúčali, aby sa na novú službu začali pripravovať už teraz. Hneď od momentu spustenia EETS tak budú môcť ťažiť z benefitov, ktoré poskytuje,“ uviedol odborník spoločnosti Eurowag Milan Moravský.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizovala spustenie EETS v januári 2024. Koncom roka 2023 prebiehala ešte testovacia fáza systému. Presný termín plánuje NDS určiť až po dohode so zapojenými poskytovateľmi na Slovensku.



Po spustení medzinárodného elektronického mýta už nebudú musieť dopravcovia na štátnych hraniciach zapínať a vypínať palubné jednotky, funkčné budú vo všetkých európskych krajinách, v ktorých poskytovateľ pôsobí. Palubné jednotky súčasného prevádzkovateľa slovenského mýta, spoločnosti SkyToll, bude možné používať do konca roku 2024.