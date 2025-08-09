Novinárku Viktoriju Roščynovú, ktorá zomrela v zajatí v Rusku, pochovali v Kyjeve. Zelenskyj jej udelil Rad slobody.
V Kyjeve v piatok pochovali novinárku Viktoriju Roščynovú, ktorá zomrela počas zajatia v Rusku. Na jej pohrebe v Katedrále svätého Michala a na Námestí nezávislosti sa zúčastnili desiatky jej blízkych a kolegov. Následne boli jej pozostatky uložené na Bajkovom cintoríne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jej 2. augusta posmrtne udelil Rad slobody. Roščynová opustila Ukrajinu 25. júla 2023 a plánovala sa dostať cez Rusko do okupovanej časti Záporožskej oblasti. Poslednýkrát sa svojej rodine ozvala 3. augusta 2023 po prekročení hraníc.
V apríli 2024 dostal jej otec správu od ruského ministerstva obrany o tom, že je vo väzbe v Rusku. Jej smrť bola oficiálne oznámená 10. októbra Petrom Jacenkom z Koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Podľa ruských úradov zomrela 19. septembra 2024 bez uvedenia presnej príčiny.
The truth cannot be buried.— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 29, 2025
We knew 🇺🇦 journalist Viktoriia Roshchyna died in Russian captivity. Now we see the full horror: torture, starvation, cruelty beyond words.
Viktoriia gave her life to expose Russia’s crimes.
🇺🇦’s fight for freedom & truth is a fight for all of us. pic.twitter.com/IQsY0P2LVW
Telo Roščynovej sa na Ukrajinu vrátilo vo februári tohto roka. Ukrajinská prokuratúra zistila, že chýbali niektoré orgány a telo nieslo znaky mučenia. Podľa vyšetrovania organizácie Reportéri bez hraníc a Slidstvo ju zadržali v meste Enerhodar a následne previezli do väzenia v Taganrogu v Rusku. Po príchode mala podľa spoluväzenkyne na tele jazvy a „rany od noža“. V Taganrogu prestala prijímať potravu a bola umiestnená na samotku.
Ukrajinská prokuratúra oznámila, že na riaditeľa väznice v Taganrogu podá trestné oznámenie, keďže Roščynová bola vystavená „systematickému mučeniu, bitiu, ponižovaniu a vyhrážaniu“ a mala obmedzený prístup k lekárskej starostlivosti, pitnej vode a jedlu. Jej smrť označil Kyjev za „premyslenú vraždu“ a obvinil Rusko z vojnového zločinu. International Women's Media Foundation jej v roku 2022 udelila cenu za odvahu za jej prácu na východnej Ukrajine.