V rómskej osade Jegenéš v okrese Galanta zaznamenali 26 prípadov hepatitídy typu A, prvé už v polovici júna.
V rómskej osade Jegenéš v okrese Galanta sa objavilo osem nových prípadov žltačky typu A (VHA). Od polovice júna bolo v tejto lokalite zaznamenaných celkovo 26 prípadov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante informoval, že prvý prípad ochorenia bol hlásený 18. júna u žiaka základnej školy vo veku päť až deväť rokov.
V súvislosti s týmto výskytom je v osade nariadený epidemiologický prieskum a kontrola, ktorá zahŕňa aj testovanie a sledovanie ľudí v úzkom kontakte s nakazenými. Polícia sa tiež zamerala na vzdelávanie a informovanie obyvateľov o prevencii.
Vláda už v júni vydala vyhlášky RÚVZ, ktorými sa nariaďujú opatrenia na prevenciu šírenia VHA v tejto oblasti. Obec má zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, tečúcu pitnú vodu a pravidelný odvoz odpadu. Pre obyvateľov je dôležitou časťou opatrení aj prerušenie prevádzky základnej školy s materskou školou od 24. júna a zrušenie hromadných akcií. V potravinárskych prevádzkach sa kladie dôraz na dezinfekciu rúk aj priestorov, vrátane nákupných vozíkov.