Teplota môže popoludní stúpnuť až k 36 °C.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na víkend výstrahy pred vysokými teplotami. Najvážnejšia situácia sa očakáva v južných okresoch, kde platia oranžové výstrahy 2. stupňa.
Horúčavy zasiahnu veľkú časť Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. Najväčšie teploty by mali prísť v popoludňajších hodinách, približne od 14.00 h do 18.00 h. V týchto oblastiach môže teplota vystúpiť až na 35 až 36 °C, čo predstavuje zvýšené riziko pre zdravie.
Žlté výstrahy 1. stupňa meteorológovia vydali pre časti Trenčianskeho a Prešovského kraja. Očakáva sa, že teplota tam dosiahne 33 až 34 °C. Meteorológovia odporúčajú počas najteplejších hodín obmedziť fyzickú aktivitu na priamom slnku, dodržiavať pitný režim a chrániť sa pred úpalom či prehriatím organizmu.