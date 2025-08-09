Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 9. augusta 2025 o 11:22
Čas čítania 0:42

KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké

KALKULAČKA: Koľko peňazí dostaneš, ak ťa firma vyhodí? Odstupné môže byť poriadne veľké
Zdroj: Pixnio Pixabay

Výška sa odvíja od počtu rokov vo firme a spôsobu ukončenia pracovného pomeru.

Zamestnanci, ktorí dostanú výpoveď z organizačných dôvodov alebo pre zdravotný stav, môžu získať odstupné. Ak s prepustením súhlasia aj dohodou, nárok im zostáva.

Výška odstupného sa líši podľa počtu odpracovaných rokov – maximum je až päťnásobok priemerného mesačného zárobku. Zamestnávateľ ho vypláca spolu s výplatou alebo v inom termíne, ak sa s pracovníkom dohodne, informuje Finsider

Zamestnanec môže dostať odstupné aj opakovane počas kariéry, no musí mať platnú pracovnú zmluvu. Niektoré firmy ponúkajú odstupné aj nad rámec zákona – ak je to dohodnuté v pracovnej alebo kolektívnej zmluve. Iný prípad je odchodné, ktoré sa vypláca len raz – pri odchode na dôchodok alebo invaliditu. Musí ísť o ukončenie pracovného pomeru a následnú žiadosť o dôchodok do 10 dní.

Kalkulačku na výpočet odstupného nájdeš na tomto linku.

kalkulacka odstupne
Zdroj: Finsider

Odchodné je minimálne vo výške jedného platu, no môže byť aj vyššie. Firma ho vypláca len v prípade, ak pracovníka neprepustili pre úmyselný trestný čin. Ide o mzdový nárok, ktorý možno vymáhať aj súdnou cestou. Mnohí si tieto dva pojmy mýlia, no v praxi ide o odlišné situácie a nároky.

15. mája 2025 o 6:30 Čas čítania 5:08 VYSVETĽUJEME: Ako si vybrať správnu hypotéku a čo ti môže skomplikovať jej schválenie? Pokaziť ti to môže aj pravidelné tipovanie VYSVETĽUJEME: Ako si vybrať správnu hypotéku a čo ti môže skomplikovať jej schválenie? Pokaziť ti to môže aj pravidelné tipovanie
16. mája 2025 o 15:00 Čas čítania 1:32 Investuješ do krypta? V roku 2025 ti daňový úrad môže zaklopať na dvere. Toto sú najužitočnejšie rady, s ktorými ušetríš Investuješ do krypta? V roku 2025 ti daňový úrad môže zaklopať na dvere. Toto sú najužitočnejšie rady, s ktorými ušetríš
16. mája 2025 o 10:08 Čas čítania 0:46 Slováci majú nárok na príspevok až 200 eur mesačne. Uľahčí ti dochádzanie za prácou Slováci majú nárok na príspevok až 200 eur mesačne. Uľahčí ti dochádzanie za prácou
peniaze
Zdroj: PxHere
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Pixnio Pixabay
