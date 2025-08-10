SHMÚ varuje pred horúčavami a búrkami na Slovensku.
Na väčšine Slovenska sa aj v nedeľu očakávajú vysoké teploty, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na východe krajiny môžu byť aj búrky.
V nedeľu od 14:00 do 18:00 sa teploty vyšplhajú na 33 až 34 stupňov Celzia takmer vo všetkých krajoch, okrem Žilinského. Ešte vyššie teploty, dosahujúce 35 až 36 stupňov, sa očakávajú v takmer celom Bratislavskom, Košickom a Nitrianskom kraji a v okresoch Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.
SHMÚ upozorňuje na zdravotné riziká spojené s takouto horúčavou a tiež na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.
Meteorológovia vydali aj výstrahy pred búrkami, ktoré sú aktuálne pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín, a to od 14:00 do 20:00.
