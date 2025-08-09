Na zadnej strane slovenského vodičského preukazu sa skrývajú takzvané harmonizačné kódy, ktoré určujú, čo a za akých podmienok môžeš šoférovať.
Na zadnej strane slovenského vodičáku nájdeš malý riadok s názvom „12. – harmonizačné kódy“. Pre väčšinu ľudí sú to len čísla, ktoré si ani nevšimnú. Ale pravda je, že tam nájdeš dôležité informácie o tom, či vlastne môžeš šoférovať a za akých podmienok, informuje Pravda.sk. Niektoré kódy sa týkajú tvojho zdravotného stavu, iné zase upravujú typ auta alebo špeciálne úpravy. Ak to porušíš, môžeš skončiť s pokutou alebo rovno bez vodičáku.
Tu je prehľad najčastejšie používaných harmonizačných kódov na Slovensku:
Zdravotné obmedzenia týkajúce sa zraku a sluchu:
01.01 – Okuliare, vodič musí počas jazdy nosiť okuliare.
01.06 – Okuliare alebo kontaktné šošovky, platí aj pre tých, ktorí podstúpili laserovú korekciu zraku.
02.02 – Načúvacia pomôcka na obe uši, upozorňuje na znížený sluch, čo je dôležité napríklad pri počutí sirén.
Podmienky jazdy:
05.01 – Iba jazda za denného svetla, pre vodičov s obmedzeným videním v noci.
05.08 – Absolútny zákaz alkoholu, akýkoľvek alkohol v krvi znamená porušenie pravidiel.
Typ vozidla a prevodovka:
10.02 – Len vozidlá s automatickou prevodovkou
78 – Automatická prevodovka (rovnocenné s 10.02). Vodič nesmie šoférovať vozidlá s manuálnou prevodovkou.
Úpravy vozidla a ovládania:
15.02 – Ručná spojka, pre vodičov s obmedzenou pohyblivosťou nôh.
20.03 – Brzdový pedál pre ľavú nohu
20.06 – Ručná prevádzková brzda
25.04 – Ručný akcelerátor
30.11 – Elektrické ovládanie akcelerátora a brzdy
35.02 – Ovládacie prvky, ktoré sa dajú používať bez pustenia volantu
40.11 – Gombík na volante pre ľahšie ovládanie jednou rukou
Bezpečnostné úpravy:
42.05 – Spätné zrkadlo pre slepé miesto
43.03 – Sedadlo s bočnou opierkou
44.04 – Upravená rúčka akcelerátora (najmä pre motocykle)
Špeciálne a administratívne kódy:
50 – Vodič môže viesť len konkrétne vozidlo podľa VIN
70 – Vodičský preukaz získaný výmenou zo zahraničia
95 – Profesionálny vodič spĺňajúci kvalifikačné požiadavky, povinné pre vodičov nákladných áut a autobusov.