Európou sa šíri nákazlivé ochorenie. Počet prípadov sa zvýšil takmer tridsaťnásobne

Svetová zdravotnícka organizácia eviduje päť úmrtí súvisiacich s osýpkami.

Počet prípadov osýpok v Európe sa vlani od januára do októbra zvýšil takmer tridsaťnásobne v porovnaní s rokom 2022. Oznámila to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá zároveň vyzvala na „naliehavú“ očkovaciu kampaň.



Minulý rok bolo v Európe v období od januára do októbra zaznamenaných 30 000 prípadov osýpok. V roku 2022 šlo o 941 prípadov hlásených za celých 12 mesiacov.



„V regióne sme svedkami nielen tridsaťnásobného nárastu počtu prípadov osýpok, ale aj takmer 21 000 hospitalizácií a päť úmrtí súvisiacich s osýpkami. To je znepokojujúce,“ uviedla WHO.



Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých stredoázijských štátov. V roku 2023 nahlásilo prípady osýpok 40 krajín. Najhoršie dopadli Rusko a Kazachstan, v oboch krajinách bolo hlásených približne 10 000 prípadov osýpok. V západnej Európe bolo najviac prípadov zaznamenaných v Británii (183).

Zaočkovanosť klesla



Počas pandémie ochorenia COVID-19 došlo k poklesu úrovne zaočkovanosti proti tejto chorobe. V rokoch 2020 až 2022 nebolo v európskom regióne WHO zaočkovaných proti osýpkam približne 1,8 milióna dojčiat.



Osýpky patria k najnákazlivejším ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi — stačí kýchnutie či zakašľanie. Spôsobujú časté komplikácie, ako sú zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.