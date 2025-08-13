Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 13. augusta 2025 o 11:22
Čas čítania 0:44

Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky

Zahraničie
Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
Zdroj: Facebook/Margita Balaštíková - poslankyně

Česká poslankyňa Margita Balaštíková čelí podozreniam z plánovania zabitia psa partnerky svojho exmanžela.

  • Skryté nahrávky z leta 2023 naznačujú, že česká poslankyňa Margita Balaštíková (hnutie ANO) mala hovoriť o plánoch na zastrelenie psa, ktorý patrí novej partnerke jej bývalého manžela, informuje portál Seznam Správy.
  • Na nahrávkach, ktoré mal tajne vyhotoviť jej vtedajší manžel Josef Balaštík počas vyhroteného rozvodu, je počuť rozhovory o zabití psa partnerky jeho novej priateľky.
  • V jednej zo scén sa Balaštíková pýta: „Kedy dohodneš, aby jej zastrelili toho psa?“ Mužský hlas jej odpovedá, že „také veci sa nerobia zadarmo“ a že „ten človek riskuje kriminál“.

Širší kontext: Podľa záznamov mal známy poslankyne Balaštíkovej dvakrát hovoriť o tom, že pozná človeka, ktorý by psa zabil, avšak za peniaze a spomína sumu 50-tisíc korún. Rozhovory sa odohrali v lete 2023.

Balaštíková pôsobí v Poslaneckej snemovni ako členka poľnohospodárskeho výboru a v minulosti viedla hrebčín. V roku 2021 v rozhovore pre web hnutia ANO sama o sebe povedala: „Zvieratá sú mojou slabou stránkou, mám ich už priveľa – kone, psy, mačky… proste hotová zoologická záhrada.“

Balaštíková na článok reagovala na svojom Facebooku. Tvrdí, že nahrávka je podvrh a článok je písaný na objednávku.

ANO
Zdroj: Facebook/Margita Balaštíková - poslankyně
Česká republika Česko Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Facebook/Margita Balaštíková - poslankyně
