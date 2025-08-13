Bývalý minister financií Ivan Mikloš varuje, že odchod z Európskej únie by mal pre Slovensko katastrofálne dôsledky.
Slovenská vládna rétorika voči Európskej únii v posledných mesiacoch výrazne pritvrdila. Oslovili sme preto bývalého ministra financií Ivana Mikloša, aby priblížil, čo by Slovensku hrozilo v prípade vystúpenia z Európskej únie a či by sa mohlo spoľahnúť na Rusko. Celý článok o tom, čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy, si prečítaš tu.
Mikloš pre Refresher povedal, že ostro odmieta akékoľvek snahy Slovenska o bližšie politické či hospodárske väzby na Rusko. „Rusko je agresívna imperialistická diktatúra, založená na opačných hodnotách, princípoch a pravidlách ako Európska únia. V zahraničí neinvestuje a nefinancuje, ale drancuje a ovláda. Prípadne aj bombarduje, zabíja a unáša,“ vyhlásil.
Podľa Mikloša je súčasný politický kurz vlády nebezpečný, pretože poškodzuje naše ekonomické záujmy a potreby, našu prosperitu, ale aj bezpečnosť a nezávislosť. Upozornil, že odchod z Únie by mal katastrofálne dôsledky. „Veľká Británia si vystúpením z EÚ strelila do kolena, v našom prípade by to bol výstrel priamo do hlavy.“
Donbasu kleslo HDP o 20 miliárd
Ako príklad uvádza situáciu na ukrajinskom Donbase po roku 2014, keď sa jeho časť dostala pod kontrolu proruských separatistov. HDP regiónu sa podľa štúdie Europe-Asia Studies prepadlo z približne 27,5 miliardy USD (25,08 miliardy eur) v roku 2013 na 6,4 miliardy USD (5,8 miliardy eur) v roku 2015, čiže o viac než 73 %. Verejné služby sa rozpadli, dôchodky a dávky prestal Kyjev vyplácať a milión ľudí čelilo potravinovej neistote.
