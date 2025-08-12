Analytici varujú, že mohol vyvolať vážnu medzinárodnú krízu.
V Juhočínskom mori došlo k neobvyklej zrážke, pri ktorej sa čínska loď pobrežnej stráže zrazila s torpédoborcom. Incident sa odohral počas prenasledovania menšieho filipínskeho plavidla pri spornom útese Scarborough Shoal.
V dôsledku zrážky utrpela loď pobrežnej stráže značné poškodenie provy a stala sa neschopnou plavby. Aj keď zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete, analytici označili situáciu za „šťastnú“, keďže nehoda mohla mať oveľa tragickejšie následky, informuje CNN.
Filipínsky prezident Ferdinand Marcos Jr. varoval, že smrť námorníka pri takomto incidente by mohla byť vnímaná ako „akt vojny“, čo by mohlo vyvolať reakciu zo strany ich spojenca, Spojených štátov. Experti tiež kritizovali nasadenie vysoko pokročilého torpédoborca na úlohu, ktorá patrí pod pobrežnú stráž, a označili to za „prehnané“ a „vysoko nezvyčajné“.
