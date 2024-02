Fantastický úspech pre Slovensko! Naši tenisti sa po prvýkrát prebojovali do skupinovej fázy finále Davisovho pohára

Slováci vo štvorhre zvíťazili nad Srbmi a získali tretí bod.

Slovenskí tenisti sa po prvýkrát prebojovali do skupinovej fázy finále Davisovho pohára, píše portál ATPTOUR. V kvalifikačnom zápase v Kraljeve v Srbsku dvojica Igor Zelenay a Lukáš Klein vo štvorhre zvíťazili nad Srbmi Nikolom Čačičom a Miomirom Kecmanovičom so skóre 7 : 6 (4), 6 : 3 a získali tretí bod.

„Konečne sme to dokázali. Dlhé roky sa nám to nedarilo. V úvode duelu sme boli trochu nervózni, lebo veľmi sme chceli vyhrať. Hrali sme však veľmi dobre a napokon dosiahli rozhodujúci bod pre Slovensko. Vedeli sme, že proti Srbom to nebudeme mať ľahké, ale v športe je všetko možné,“ povedal Igor Zelenay.

Skupinová časť tohtoročného Davis Cupu sa uskutoční v septembri 2024 po grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Davis Cup 2024 – kvalifikácia



Miomir Kecmanovič – Lukáš Klein 6 : 7 (2), 2 : 6



Dušan Lajovič – Alex Molčan 6 : 4, 2 : 6, 0 : 6



Nikola Čačič, Miomir Kecmanovič – Igor Zelenay, Lukáš Klein 6 : 7 (4), 3 : 6



Lukáš Pokorný – Laslo Djere 4 : 3 – skreč