PRIESKUM: Smer sa prepadol o viac ako dve percentá. Aj napriek protestom preferencie strany Hlas stúpajú

Prieskum pripravila agentúra FOCUS pre reláciu Na telo.

Po troch mesiacoch od parlamentných volieb by voľby vyhrala strana SMER-SSD (21,6 %). Na druhom mieste by sa umiestnila strana Progresívne Slovensko (19,4 %) a finálovú trojicu by doplnila strana Hlas (17,9 %). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry FOCUS pre reláciu Na telo.

Smer by sa v porovnaní s novembrovým prieskumom prepadol o 2,3 %. Progresívne Slovensko si prilepšilo o 1,5 %. Strane Hlas taktiež stúpli preferencie.

Do parlamentu by sa dostali aj KDH (6,2 %), SNS (5,7 %) a SaS (5,5 %). Koalícia Slovensko by podľa prieskumu získala 6,5 % hlasov a do parlamentu by sa nedostala.

Pod čiarou zvoliteľnosti zostala Republika (4,8 %), Aliancia (4,6 %), ale aj Demokrati (3,5 %) a Sme rodina (2,4 %).