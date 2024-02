TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku

Vek odchodu do dôchodku sa neustále zvyšuje.

Odchod do dôchodku Slovákov narodených od roku 1967 bude stanovovať automat naviazaný na strednú dĺžku dožitia. Dôvodom je, že dôchodcov pribúda, no postupne na ich dôchodky nemá kto pracovať, upozorňuje portál Z Regiónu.sk.

„Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora päť ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja,“ vysvetľuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Na Slovensku je preto častým fenoménom aj vysoký podiel seniorov, ktorí v dôsledku nízkej penzie pracujú aj po odchode do dôchodku. Veľkým problémom, na ktorý portál upozorňuje, je aj to, že ľudí, ktorí odídu do dôchodku, nemá v ich profesii kto nahradiť.

Vek odchodu do dôchodku sa pre ženy mení aj podľa toho, koľko detí vychovali. Prehľad zostavila finančná platforma Oranžová obálka.