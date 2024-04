Veľká predpoveď na leto 2024: Slovákov potrápi El Niňo, na naše územie prinesie extrémne počasie

V lete bude podľa odborníkov poriadne horúco.

Európa sa tento rok musí opäť pripraviť na veľmi horúce leto. Česká meteorologička Dagmar Honsová tvrdí, že aktuálne vysoké teploty naznačujú, na čo sa musíme už o pár mesiacov pripraviť, informuje TN Nova.

„Vlny horúčav sa nám zrejme vyhýbať nebudú ani tento rok, ale na horúce roky sme už v posledných rokoch zvyknutí. Avšak sezónne výhľady počasia, ktoré vydávajú veľké svetové centrá, už teraz počítajú kladné teplotné odchýlky pre Európu cez letné mesiace,“ uviedla meteorologička.

Honsová tvrdí, že odchýlka teplôt môže byť až 2 stupne Celzia. „Veľa sa hovorí o ďalšom globálne najteplejšom roku,“ dodala. Nadpriemerné teploty spôsobí aj jav El Niño, ktorý aktuálne zaniká, no stále bude mať veľký vplyv na počasie v lete tohto roka.

„Ak sa pozrieme na prognózu na nasledujúce tri mesiace z dlhodobého hľadiska, naznačuje to, že trend, ktorý vidíme v otepľovaní, by mohol pokračovať, a tak by rok 2024 mohol konkurovať roku 2023 ako najteplejší rok v histórii, čo je veľmi desivé,“ povedala Chloe Brimicombe, výskumníčka vĺn horúčav na Univerzite v Grazi.