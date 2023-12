Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O milencoch spiacich na ulici

Prechádzame dlhou pasážou, v ktorej sa nakupujúci Argentínčania chránia pred dažďom. Na jednej strane obchody s luxusným oblečením, na druhej rušné mesto. Je koniec novembra a v Buenos Aires je jar.

Na rozprestretých dekách sa hádajú dve ženy. Okolo majú rozložený svoj život, v plastovom tégliku jedlo. Asi im ho niekto daroval, alebo ho ukoristili z nedojedených tanierov, ktoré čašník nestihol odniesť z terasy. Možno sa dokonca tváril, že ich nevidí - ako ufúľanými prstami vyberajú morské plody z bielych tanierov - nech majú čo do úst.



Je to posledný deň našej dovolenky. Sme oddýchnutí a šťastní. Pohľadmi sa lúčime s mestom, premietame si uplynulé týždne, ktoré kompletne obmenili témy našich rozhovorov aj obsah myšlienok. Podvedome však vieme, že toto nebude bežný návrat domov. Občas na nás vyskočia titulky a pripomenú nám, kam sa vraciame a ako sa naša krajina mení. Držíme sa za ruky. Mám plnú pamäť v telefóne. Už sa mi nezmestí žiadna ďalšia fotka.



Napadne mi to, keď vidím dvoch ľudí prepletených v objatí. Spia. Ich tváre sú absolútne pokojné. Ich výraz kontrastuje s rušným okolím, ich neha s predstavami o ľuďoch bez domova. Žena drieme s dlaňou položenou na mužovom líci. Sú približne v našom veku. V inom časopriestore sme to mohli byť my. My sme mali len šťastie, že večer zaspíme v čistej hotelovej posteli, nemusíme sa skrývať pred dažďom na matraci, ktorý niekto vyhodil.



Podobných ľudí stretávame mnoho po celom meste. Špinavé deti pýtajú peniaze na jedlo. Muži a ženy vstupujú do križovatiek a na červenú predávajú vreckovky, umývajú čelné sklá či žonglujú. Inflácia je tu 140%. To je zdražovanie, ktoré si bežný Európan ani nemá ako predstaviť.



V Argentíne sú akurát voľby. Predbežné výsledky sa dovtípime v taxíku. Náš šofér s napätím počúva rádio - a keď prechádzame cez dav v modro-bielych farbách, nadšene stiahne okienko a vytrubuje. V opojení z volebného víťazstva sa na nás obráti a ospravedlňujúco povie: „Mi corazón late por Argentina!“ Evidentne volil od srdca. Vezie nás na tradičnú domácu grilovačku – argentínske asado. Meškáme. Pozval nás môj kamarát – novinár. Atmosféra na párty pripomína skôr kar. Ľudia v šoku sledujú výsledky, pozerajú do zeme a potláčajú slzy.



Vyhral človek s prezývkou argentínsky Trump. Chlapík s motorovou pílou, bokombradami a úplne šialenými nápadmi. Krajný pravičiar, ktorý spochybňuje zločiny diktátorského režimu vojenskej chunty. Tá zvykla ľudí unášať priamo z ulíc, mučiť ich alebo hádzať do obrovskej hnedej rieky, ktorá sa vlieva do oceánu. Areál, v ktorom zomreli tisíce ľudí, je dnes múzeom. Ak by sme prišli o rok, už si ho zrejme nepozrieme - víťaz volieb ho chce dať zavrieť.



Argentínčania volili protest, chcú zrejme zatriasť systémom. Tak ako náš taxikár pri tom majú úprimný pocit, že to robia z lásky pre svoju krajinu. Neviem, či ma to upokojuje alebo desí - že ľuďom viete čo na celom svete, nielen u nás.



Bola som preč takmer na mesiac. V sopečnej púšti som počúvala úplné ticho a pozerala na súhvezdia, ktoré na našej pologuli nie sú. Plavila som sa úžinou, v ktorej sa zlievajú dva oceány, ochutnávala čudné jedlá a horský vietor mi vyfúkal z hlavy všetku všednosť.



Kedy ste boli naposledy na dobrodružnej dovolenke? Nie takej s cestovkou. Nie takej, kde len týždeň kukáte do mora a popíjate koktejly. Na takej, ktorá vás vyhodí z konceptu. Je totiž strašne dôležité nestratiť zvedavosť, vystúpiť z pohodlia a aspoň raz za život ísť naozaj do neznáma. Je dôležité vychladnúť, aspoň chvíľu vidieť veci z diaľky. Až po týždni totiž začnete cítiť, že ani Slovensko ani naša bublina nie sú pupok sveta, že naše problémy nie sú tie najväčšie, len sú veľmi podobné. Svet to spája, naozaj je malý, ak si dovidíme ďalej ako za vlastný nos.