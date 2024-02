Ochorenia sa v detskom kolektíve šíria ľahko, chorých extrémne pribúda. Mikas prezradil, kedy bude situácia najhoršia

Úrad verejného zdravotníctva radí, že treba dbať na všeobecné zásady prevencie.

Ochorenia sa v detskom kolektíve šíria veľmi ľahko. Odborníci Úradu verejného zdravotníctva SR preto odporučili dbať na všeobecné zásady prevencie u detí. Poukázali na to, že v súčasnosti postihujú respiračné ochorenia deti vo zvýšenej miere, keďže sa po vianočných prázdninách vrátili do kolektívu.



„Akútne respiračné ochorenia sú aktuálne príčinou, že zriaďovatelia škôlok a škôl prerušujú výchovno-vzdelávací proces. Počet zatvorených škôlok a škôl bude v najbližšom období ešte narastať vzhľadom na stúpajúci počet ochorení u detí,“ priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Zvýšená chorobnosť sa podľa neho zaznamenala aj u dospelých a seniorov. „Maximum chorobnosti môžeme očakávať medzi šiestym a deviatym kalendárnym týždňom 2024,“ doplnil.

Deti sú v kolektíve náchylnejšie ochorieť

Zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade vysvetlila, že dieťa je po nástupe do škôlky náchylnejšie na ochorenia. „Imunita sa u neho ešte len vyvíja a má inú bakteriálnu flóru ako dospelý človek,“ poznamenala. V škôlkach preto treba podľa jej slov dbať na pravidelnú dezinfekciu dotykových plôch, časté nárazové vetranie a dôkladné umývanie rúk. Za dôležitý považuje aj tzv. ranný filter.

„Ten musia prostredníctvom zodpovedných osôb, zväčša pedagógov, zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení. Ochorenia sa v detskom kolektíve šíria veľmi ľahko a práve ranným filtrom sa má zamedziť tomu, aby sa do kolektívu dostalo choré či nedoliečené dieťa,“ dodala.

Dôležitosť prevencie

Pri deťoch je podľa odborníkov potrebné dbať na prevenciu. Odporučili zvážiť očkovanie proti chrípke, naučiť ich respiračnú etiketu či zabezpečiť im zdravú stravu a prísun vitamínov.

Pripomenuli dôležitosť trávenia času vonku a dostatočného množstva odpočinku. „Spánok regeneruje organizmus a dodáva mu energiu na boj proti vírusom a baktériám, dieťa do troch rokov by malo ideálne spať 12 hodín, dieťa do šiestich rokov najmenej desať hodín denne, starším deťom môže stačiť osem hodín,“ uzavreli.