VIDEO: Bratislavčanov trápia noční výtržníci. Močia na ulici a pokrikujú vulgarizmy

Obyvatelia Starého Mesta sa už dlho sťažujú na neporiadok v uliciach.

Bratislavčanov v mestskej časti Staré Mesto dlhodobo trápia problémy s výtržníkmi, ktorí v skorých ranných hodinách rušia nočný pokoj a v uliciach robia neporiadok. Tak to bolo aj pri nedávnom incidente pred budovou starej Národnej rady SR, počas ktorého mladí ľudia vykrikovali vulgarizmy a močili na ulici. Celé video si môžeš pozrieť tu.

Podľa niektorých obyvateľov je problém v tom, že podniky sa v meste zatvárajú príliš skoro a ľudia posilnení alkoholom sa chodia zabávať priamo do ulíc. „Myslím, že problém je v tom, že bary a kluby sa zatvárajú o 12. Takže ľudia idú von potom. Ak by boli stále otvorené, zostali by tam. Ľudia sa potrebujú stretávať a žúrovať, čo je v Bratislave ťažké. Radšej by som mal všetkých v krčme ako toto na ulici,“ komentoval Mihai.

Medzi mnohými sťažnosťami sa našli aj ľudia, ktorí obyvateľom Starého Mesta odkázali, že v centrách hlavných miest sú takéto veci celkom časté. „Uzavretie centra mesta na spanie namiesto rušného nočného života, ktorý generuje zisk a napĺňa potreby, nie je dobré riešenie,“ doplnil Mihai v komentári.