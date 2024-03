Aplikácia Slovensko poslala 200 000 používateľom chybnú správu o daňovom priznaní. Podľa Rašiho je na vine Remišová

Nesprávnu informáciu odoslala aplikácia automaticky z kalendára, ktorý pripravovalo ministerstvo ešte v roku 2022. Vedenie mala vtedy na starosti Veronika Remišová.

Všetci užívatelia štátnej mobilnej aplikácie Slovensko dnes v mobile dostali notifikáciu: „Nezabudnite na podanie daňového priznania do 31. marca.“ Táto notifikácia však nie je obsahovo ani vecne správna.



Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb je totiž v tomto roku 2. apríla. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa za uverejnenie nesprávnej informácie používateľom aplikácie ospravedlňuje.



Nesprávna notifikácia bola odoslaná automaticky z kalendára, ktorý pripravovali ešte v roku 2022 pod vedením bývalej ministerky Veroniky Remišovej. Lenže tím pod vedením pani ministerky nemyslel na to, že udalosti v kalendári by sa mohli meniť. Jedinou možnosťou, ako kalendár upraviť, je jeho kompletné vymazanie, čo by však mohlo negatívne ovplyvniť funkčnosť celej aplikácie.



„Toto je len malý príklad nástražných mín, ktoré na ministerstve každodenne po pani Remišovej nachádzame. Zanechala nám tu štátnu IT firmu v niekoľkomiliónovej strate, nefunkčné nepoužiteľné IT systémy, za ktoré zaplatila milióny,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Aplikáciu Slovensko v mobile si stiahlo viac ako 200 000 používateľov.

Vyjadrenie Remišovej na kritiku zo strany ministerstva investícií

Podľa Veroniky Remišovej ju Raši kritizuje neoprávnene. Podľa nej je on zodpovedný za to, že systém nefunguje tak, ako by má. „Toto je však už vrchol neschopnosti, keď Raši tvrdí, že v IT systéme, za ktorý je zodpovedný, nedokáže správne nastaviť dátum daňového priznania,“ uviedla.

Na súčasného ministra podáva trestné oznámenie. „Na Rašiho sme podali trestné oznámenie, pretože za peniaze ľudí robí nelegálnu kampaň pre Pellegriniho a nevenuje sa svojej práci, za ktorú je platený a takéto zlyhania sú potom výsledkom,“ vyjadrila sa k situácii.