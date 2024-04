PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024: Pellegrini útočil v prvej debate na Matoviča aj Korčoka. Hlas možno v budúcnosti pohltí Smer, dodal

17:46 – Vysoká účasť v druhom kole prezidentských volieb je podľa politológa Samuela Abraháma znakom toho, že spoločnosť je rozdelená a je v nej kríza. Aj keď sa podľa neho zmobilizovali voliči oboch kandidátov, viac to pomohlo Petrovi Pellegrinimu.

„Mobilizovali sa tí, ktorí v prvom kole neprišli nielen preto, že to nebolo až také dôležité, ale jednoducho to vnímali, že keď nepôjdu voliť, tak ten druhý vyhrá, a tým, že sa kampaň radikalizovala hlavne v druhom kole, kde strašili Ivanom Korčokom,“ uviedol Abrahám.

Zhodnotil, že pre Pellegriniho bolo v druhom kole najdôležitejšie získať maďarských voličov a voličov Štefana Harabina, kvôli ktorým musel prispôsobiť rétoriku. „Preto nazval Korčoka kandidátom vojny a keď príde, pôjdu slovenskí vojaci na Ukrajinu a podobné nezmysly, čo je aj racionálne aj politicky nezmysel, pretože prezident nič také nemôže a vôbec Korčok nič také nemienil spraviť,“ podotkol Abrahám a doplnil, že mnoho Pellegriniho voličov išlo voliť zo strachu pred týmito hrozbami niekoho, kto ich ochráni.

17:08 – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zaželal v nedeľu Petrovi Pellegrinimu po víťazstve v prezidentských voľbách veľa úspechu pri plnení si nových povinností.

„Gratulujem Petrovi Pellegrinimu k zvoleniu za prezidenta Slovenska. Želám vám veľa úspechu pri vašich nových povinnostiach a teším sa na spoluprácu s vami na dôležitých výzvach, ktorým spolu čelia Európska únia a Slovensko,“ napísala von der Leyenová na sociálnej sieti X. „Poďme podporovať naše spoločné hodnoty EÚ,“ dodala predsedníčka EK.

Congratulations @PellegriniP_ on your election as president of Slovakia.



I wish you lots of success in your new duties and Iook forward to working with you on the important challenges the EU and Slovakia face together,



Let’s continue to promote our common EU values.