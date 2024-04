VIDEO: Gretu Thunbergovú zatkli policajti. So skupinou demonštrantov sa snažila zablokovať hlavnú diaľnicu do Haagu

Holandská polícia zadržala klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú. Tá sa spoločne so skupinou demonštrantov snažila zablokovať hlavnú diaľnicu do Haagu. Protestom chceli vyjadriť nesúhlas proti dotáciám na fosílne palivá, informuje o tom France 24.

Policajné zložky skupinu varovali a blokovali jej vstup na cestu. Demonštrantom povedali, že pokiaľ ich príkaz porušia, tak „môžu použiť násilie“. Skupinu Extinction Rebellion spoločne s Thunbergovou následne zatkli a umiestnili do autobusu, zatiaľ čo zatýkali ďalších ľudí.

Demonštranti spoločne s Gretou prišli s transparentmi Zastavte dotácie na pohonné hmoty teraz! či Planéta umiera!

„Dnes je dôležité demonštrovať, pretože žijeme v stave planetárnej núdze. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme sa vyhli kríze a zachránili ľudské životy,“ povedal Thunbergová. Protest bol súčasťou plánu, ako zatlačiť na holandskú vládu, aby diskutovala o fosílnych dotáciách.

Greta Thunberg ARRESTED at climate protest in the Netherlands pic.twitter.com/zYl5Cbp1Qe