Moderátor Richard Dírer: Hádky v debatách sú divadlo pre voliča. Chápem Kovačiča, no povedal by som to inak (Rozhovor)

Bol stálicou v TA3, viedol diskusnú reláciu V politike. Pred dvoma rokmi zarezonoval v spoločnosti jeho coming out počas vysielania a pred týždňom oznámil odchod z televíznych obrazoviek.

Richard Dírer je rodák z Martina. V Nemecku vyštudoval politológiu a po návrate na Slovensko pracoval v rádiu, na finančnom riaditeľstve a nakoniec v televízii.

Práve z obrazoviek TA3 ho pozná väčšina divákov. Dírer viedol posledné roky reláciu V politike, ktorá patrila dlhodobo k najsledovanejším programom TA3 a radila sa medzi najobľúbenejšie víkendové politické diskusné relácie. V druhej polovici mája však oznámil, že má za sebou posledné vysielanie a s televíziou sa dohodli na ukončení spolupráce.

„Je mi jasné, že mnohí sa budete pýtať prečo. Rád by som Vás však požiadal o pochopenie, že si po tých rokoch najskôr potrebujem vyvetrať hlavu. Príprava a moderovanie politických diskusií mi vždy dali zabrať, no najmä posledné týždne a mesiace boli pre mňa náročné aj vzhľadom na spoločenskú situáciu, ktorá okolo nás panuje,“ napísal Richard Dírer v prvej časti svojho príspevku na Instagrame.

Okrem neho už z rôznych dôvodov opustili politické diskusie a prácu v televízii aj Jana Krescanko Dibáková, kolega z TA3 Rastislav Iliev a takisto Michal Kovačič.

Richard, od oznámenia, že končíš, prešiel približne týždeň. Ako si ho trávil?

Primárne som veľa spal a dobiehal nedospaté dni z obdobia volieb. Konečne som si dorábal nejaké veci v byte, na ktoré som nemal čas. Potom som trochu s úžasom sledoval, kam sa posúva naša politická scéna a situácia v médiách. Rozhodol som sa, že to radšej vypnem, prestanem čítať veci a dám si taký mentálny oddych od politiky.

Takže si nesledoval vôbec politiku ani dianie?

Väčšinu dní vôbec. Od televízie, myslím prístroja, som sa odtrhol takmer úplne. Ani sociálne siete som príliš nesledoval. Snažil som sa byť sám so sebou a premýšľať, čo budem robiť. Keď som písal, že potrebujem oddych, myslel som to vážne.

Nie je to tvoj prvý odchod z TA3. Prvýkrát si odišiel ešte v roku 2011 pre nezhody s vedením. Prečo si odišiel aj teraz?

Bol som unavený z neustáleho kľučkovania, ktoré si súčasná situácia vyžaduje. Nemyslím to teraz len v negatívnom zmysle slova. Robiť politické diskusie nebolo nikdy jednoduché. V posledných mesiacoch to bolo nesmierne náročné. Ťažké bolo zháňať hostí a vytvárať kombinácie do relácie. Napríklad, všetky koaličné strany odmietli ísť do diskusie s kýmkoľvek z OĽANO (Hnutie Slovensko, pozn.). Plus tam hrala do karát aj osobná animozita medzi politikmi. Okrem moderovania som zastával aj funkciu šéfdramaturga pre politické vysielanie. Rozhodoval som o tom, aký dáme live prenos, čo sa bude vysielať naživo, zháňal som hostí, napríklad ekonómov, analytikov a podobne.

Ako je to s tou osobnou animozitou, teda zaujatosťou medzi politikmi? Rastislav Iliev v podcaste Lužifčák povedal, že koľkokrát sa stane, že počas debaty sa hádajú a urážajú a potom sa „klepú po pleciach“. Je to skutočne tak?