Barbora Fábryová
dnes 2. novembra 2025 o 6:42
Čas čítania 0:48

Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra

Po teplej jeseni príde ochladenie. Meteorológovia očakávajú viac snehu už na začiatku decembra
Zdroj: TASR/František Iván

Model ECMWF naznačuje, že začiatkom decembra by mohlo na Slovensku prvýkrát výraznejšie nasnežiť.

  • Podľa najnovších výpočtov meteorologického modelu ECMWF by sa začiatkom decembra mohlo na Slovensku objaviť výraznejšie sneženie, informuje iMeteo.
  • Po sérii nadpriemerne teplých jesenných dní by sa tak mal do našej oblasti dostať studený vzduch zo severu, ktorý prinesie citeľné ochladenie.
  • Hoci do začiatku zimy zostáva ešte veľa týždňov, strednodobé predpovede už naznačujú, že prvé decembrové dni by mohli priniesť aj snehové prehánky.
  • Zatiaľ by malo ísť najmä o vyššie položené oblasti, no slabá snehová pokrývka by sa mohla objaviť aj v nižších polohách.

Širší kontext: Október bol podľa dát CDAS v strednej Európe vrátane Slovenska o niečo chladnejší než zvyčajne. November by mal naopak priniesť prevažne teplejšie počasie, najmä vo východnej časti krajiny. V druhej polovici mesiaca sa však modely zhodujú na postupnom ochladení, ktoré zasiahne západ a sever Európy.

Začiatkom decembra by sa nad severnou časťou kontinentu mal vytvoriť nízkotlakový systém, ktorý do strednej Európy prinesie chladnejší vzduch. Ten by mohol byť spúšťačom prvého sneženia aj na Slovensku.

Meteorológovia upozorňujú, že ide zatiaľ len o strednodobý výhľad, ktorý sa môže ešte meniť. Model ECMWF však patrí medzi najspoľahlivejšie a naznačuje, že úvod zimy by mohol byť chladnejší, než bol priebeh jesene.

1. novembra 2025 o 10:28 Čas čítania 0:35 Víkend bude veľmi teplý. Teploty sa miestami vyšplhajú na 22 °C
31. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 3:02 Reštaurácia v Nitre vtipne reaguje na konsolidáciu: Hostia si dajú aj „Kamenického" keksy s džemom. Gastro podnikanie je o prežití
28. októbra 2025 o 6:27 Čas čítania 3:09 V Bratislavskom kraji sa dokončilo najmenej bytov za 22 rokov. Ceny napriek tomu stále rastú
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/František Iván
Správy počasie Správy z domova
