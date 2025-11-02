Maloletá osoba sa nachádza v ťažko dostupnom teréne.
Hasiči aktuálne zasahujú v ťažko dostupnom teréne v katastri obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint s tým, že na mieste má byť zranená maloletá osoba.
„Podľa prvotných informácií je v bezvedomí. Na mieste sú hasiči aj záchranári a zranenú osobu budú k sanitnému vozidlu prevážať hasičskou štvorkolkou,“ priblížil Bálint.
